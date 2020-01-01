Kevin-Prince Boateng: Zlatan Ibrahimovic ile oynamak benim için çok kolaydı

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı, Milan'dan eski takım arkadaşıyla birlikte oynamanın kendisi için çok öğretici olduğunu söyledi.

'ın 38 yaşındaki golcüsü Zlatan Ibrahimovic hakkında kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Stefano Pioli ve İsveçli yıldızın eski takım arkadaşı Kevin-Prince Boateng'den övgü dolu ifadeler geldi.

Milan'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Ibrahimovic'in Covid-19 krizinin ardından kulüpteki geleceğinden endişe eden Pioli, 38 yaşındaki oyuncunun yeteneğini Roger Federer'e benzetti.

Instagram'da katıldığı bir canlı sohbette açıklamalarda bulunan Pioli, "Zlatan ile konuştum, iyi gidiyor. Bence yetenek doğuştan gelen bir niteliktir ve onu tespit etmek benim için zor değil. Ama yetenek üzerinde çalışılıp geliştirilen bir şeydir. Zlatan bu yetenekle doğduğu için onu Roger Federer'e benzetiyorum, ancak o bile muhtemelen yaşayan en büyük tenis oyuncusu olmak için her gün sürekli çalışmıştır" dedi.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Birçok büyük doğal yeteneğin boşa gittiğini gördüğünü belirten Pioli, "Belki de fedakârlık yapıp çok çalışmak istemiyorlardı. Zlatan ise bana her gün tek amacının performansını artırmak olduğunu söylüyor. Hepsi bu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sky Sports Italia' ya konuşan Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı, eski Milan oyuncusu Boateng, "Milan onu mutlaka elinde tutmalı, Zlatan sahada nasıl fark yaratacağını çok iyi bilir" yorumunu yaptı.

"Zlatan ile oynamak benim için kolaydı, onu hemen anladım," diyen Boateng, "Bana sahada birçok alan açar ve hayâl ettiğim pasları verirdi. Mükemmel bir arkadaştı. Topu iyi alamadıysa ya da kale önünde bir hata yaptıysanız, o zaman herkesi eleştirirdi. Ama bunu öğretici bir şekilde yapardı" şeklinde konuştu.