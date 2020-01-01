Kevin Prince Boateng, Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak

Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng, aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle Yeni Malatyaspor kadrosundan çıkartıldı.

Beşiktaşlı futbolcu Kevin Prince Boateng, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda BtcTurk ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 31. haftasında ile oynanan maçın ardından sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmana çıkamayan Ganalı hücum oyuncusuna muayene ve tetkikler neticesinde "aşil tendinopatisi" tanısı konuldu ve tedavisine başlandı.

Ağrıları devam eden Boateng'in bugün yapılan kontrolleri sonucunda sağlık ekibi, oyuncunun tedavisinin devam etmesine karar verdi.

Ligin 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, akşam saatlerinde Malatya'ya gidecek.