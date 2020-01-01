Kevin-Prince Boateng: "Messi'yi görünce futbolu bırakasım geldi!"

Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş forması giyen Kevin-Prince Boateng, eski takım arkadaşı Lionel Messi'ye övgü yağdırdı...

2018-19 sezonunun ikinci yarısında forması giyen Kevin-Prince Boateng, eski takım arkadaşı 'yi göklere çıkardı.

DAZN'a konuşan Boateng, Barcelona günlerinden bahsederken, "Oradaki geçirdiğim 6 ay harikaydı. İlk başta inanamamıştım. Beni gerçek Barcelona değil de istiyor sandım! Messi ile antrenmana çıkmak kelimelerle anlatılmaz. Her zaman 'nun dünyanın en iyisi olduğunu söylemiştim, ama Messi başka bir şey. Normal değil. Onunla antrenman yapmaya başladığımda kariyerimde ilk kez kendimi yetersiz hissettim. İnanılmaz şeyler yapıyordu. Onu gördükçe futbolu bırakasım geliyordu, kendi kendime 'Ben bittim, artık bırakmalıyım!' diyordum." diye konuştu.

"Bir günde üç lüks araba aldım ama..."

2007-2009 yılları arasında forması giydiği dönemde saha içinden çok saha dışındaki ses getiren davranışlarıyla gündeme gelen Boateng, o günleri ise şöyle anlattı: "Tottenham'da gençken bir günde üç tane lüks araba almıştım ama içimde büyük bir acı vardı. Mutluluğu parayla satın almaya çalışıyordum. Oynayamıyordum ve mutsuzdum. İyi değildim ve başka arayışlara girmiştim. Daha sonra o günleri arkamda bıraktım."

Daha fazla takım

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra sırasıyla ve Beşiktaş forması giyen 33 yaşındaki oyuncu, son olarak Serie B ekiplerinden Monza'ya transfer olmuştu.