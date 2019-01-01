ÖZEL | Kevin-Prince Boateng: Messi inanılmaz bir oyuncu

Barcelona’nın Ganalı oyuncusu Kevin-Prince Boateng, DAZN ve Goal’e açıklamalarda bulundu.

Katalan ekibin 2019’un başında ’dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng, DAZN ve Goal’e yaptığı açıklamada ’ye duyduğu hayranlığı kabul etti ve Arjantinli oyuncunun iyi oynadığı zaman durdurulamaz hale geldiğini belirtti.

Boateng, açıklamasında “Messi’nin karşısında oynadığınızda, onun ne kadar güçlü olduğunu anlıyorsunuz; birlikte oynadığınızda ise, onun ne kadar inanılmaz olduğunu. Eğer gününde olduğunu hissediyorsa mutlaka iki veya üç gol atıyor. 1-0 geriye düştüğümüz zaman ise çok sinirleniyor ve üç gol atıp takıma kolay bir galibiyet hediye ediyor. Messi gerçek bir lider” şeklinde düşüncelerini belirtti.

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Kardeşi Jerome ile birlikte Berlin’in Wedding bölgesinde doğan Boateng, o günleri unutmadığını ve eski arkadaşlarıyla hala görüştüğünü belirtti. Ganalı oyuncu “Arkadaşlarım onlar için rol model olduğumu söylüyor. Bugün bile hala onlarla görüşüyorum. Onlara sokaklarda büyüyüp neleri başarabileceklerini kanıtladığımı düşünüyorum. Wedding’e Ronaldinho’yu getirdiğim gün ise benim için harika bir andı” ifadelerini kullandı.

’ya kiralık geldikten sonra sadece dört maça çıkan Boateng, gol ve asist katkısı yapamadı.