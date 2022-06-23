Kevin-Prince Boateng, Hertha Berlin taraftarlarına 2023 kebap ısmarlayacak

Beşiktaş'ın eski futbolcusu, kulübüyle sözleşme yenilemesini ilginç bir yöntemle kutlayacak.

Kevin-Prince Boateng ile Hertha Berlin arasındaki aşk hikayesi devam ediyor ve oyuncu, Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşme uzattı.

Beşiktaş'ta geçirdiği kiralık döneminin ardından Fiorentina'ya dönen Boateng ardından bedelsiz olarak Monza'ya transfer oldu.

2021 Temmuz'da ise Hertha Berlin ile sözleşme imzaladı ve şimdi Alman ekibiyle yola bir yıl daha devam etmesini ilginç bir duyuruyla kutladı.

Kevin-Prince Boateng ne yapacak?

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 yıl daha Berlin'de kalacak olmasını taraftarlara döner dağıtarak kutlayacak.

Sözleşme yenileme duyurusunu "Hakiki" adlı bir döner büfesinin önünde yapan Boateng, Frankfurt'a karşı oynayacakları ilk maçta Hertha taraftarlarına 2023 adet döner ısmarlayacak.

Boateng ne söyledi?

Hakiki büfede tezgahın arkasına geçerek döner hazırlayan Boateng taraftarlara şunları söyledi:

"Hertha ailesi bu döner sizin için. Umarım açsınızdır. Çünkü ben de açım."

"Bu nedenle Olimpiyat Stadı önündeki yeni döner büfesi Hakiki’de, kendi sahamızda Frankfurt’a karşı oynayacağımız ilk maçta 2023 adet döner sizler için ücretsiz olacak."

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