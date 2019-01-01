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Kevin-Prince Boateng, Barcelona'ya transferini açıkladı!

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Getty Images
Sassuolo'nun 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı.

Sassuolo'nun deneyimli orta saha oyuncusu Kevin-Prince Boateng'in Barcelona'ya transfer olacağı yönündeki haberler futbol kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanmıştı.

İtalyan medyasında yer alan haberlerde Barcelona'nın 31 yaşındaki oyuncuyu 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralamak üzere olduğu iddia ediliyordu.

Boateng, yaptığı açıklamayla Barcelona'ya transfer olduğunu duyurdu.

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Sky Sports'a konuşan Boateng, "Barça, ben geliyorum! Sassuolo'ya teşekkür ederim. Veda etmek üzücü ama Barcelona çok özel bir şans. Bana Real Madrid'i sormayın. Sadece Barcelona'yı düşünüyorum. Umarım Bernabeu'daki Clasico'da gol atarım." dedi.

Sezon başında Eintracht Frankfurt'tan ayrılarak Sassuolo'ya transfer olan Ganalı oyuncu, İtalyan ekibine çıktığı 15 resmi maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

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