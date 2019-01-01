Kevin Horlock: Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanması için şansa ihtiyacı var
1997 - 2003 yılları arasında Manchester City'de forma giyen Kevin Horlock, City'nin mevcut kadrosunun Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya yetecek kadar iyi olduğuna inanıyor; ancak bunun için şansa ihtiyaçları olduğunu düşünüyor.
Daily Express' e konuşan Horlock, "Şampiyonlar Ligi'nin çok zorlu bir turnuva olduğunu düşünüyorum. City'nin kupayı kazanabileceğini söylemeyi çok isterim. Muhtemelen bu kupayı kazanabilecek üç-dört takım var ve City de kesinlikle onlardan biri. Ama geçen sezon Tottenham karşısında da gördüğümüz gibi, bunun için şanslarının yaver gitmesi gerekiyor" dedi.
City, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Gruptaki iki maçını da kazanan Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu iki maçta kalesini gole kapatmayı da başardı.
Mavi-beyazlılar, C Grubu'ndaki üçüncü maçını ise 22 Ekim'de deplasmanda Atalanta'ya karşı oynayacak.