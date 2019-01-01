Kevin Horlock: Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanması için şansa ihtiyacı var

Premier Lig'de son iki sezonu şampiyon bitirmeyi başaran Manchester City, bu sezon ise gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikmiş durumda.

1997 - 2003 yılları arasında 'de forma giyen Kevin Horlock, City'nin mevcut kadrosunun Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya yetecek kadar iyi olduğuna inanıyor; ancak bunun için şansa ihtiyaçları olduğunu düşünüyor.

Daily Express' e konuşan Horlock, "Şampiyonlar Ligi'nin çok zorlu bir turnuva olduğunu düşünüyorum. City'nin kupayı kazanabileceğini söylemeyi çok isterim. Muhtemelen bu kupayı kazanabilecek üç-dört takım var ve City de kesinlikle onlardan biri. Ama geçen sezon karşısında da gördüğümüz gibi, bunun için şanslarının yaver gitmesi gerekiyor" dedi.

City, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Gruptaki iki maçını da kazanan Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu iki maçta kalesini gole kapatmayı da başardı.

Mavi-beyazlılar, C Grubu'ndaki üçüncü maçını ise 22 Ekim'de deplasmanda 'ya karşı oynayacak.