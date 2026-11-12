Kevin De Bruyne, Türkiye-Belçika maçının hemen ardından PSV'nin ilgisine yanıt verdi

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Kevin De Bruyne'ye Türkiye ile Belçika arasındaki maçın ardından PSV'nin kendisine ilgisi soruldu. Orta saha oyuncusu oldukça yüzeysel bir yanıt verdi.

Nicolo Schira'nın sabah erken saatlerde İtalya'dan haberi duyurmasının ardından perşembe sabahı Hollanda gazeteleri De Bruyne hakkındaki haberlerle doldu.

Rik Elfrink, PSV'nin ilgisini doğruladı. Ancak transferin henüz kesinleşmekten çok uzak olduğunu belirtti.

De Bruyne şu anda hâlâ Napoli'nin oyuncusu ve kulübün onun için bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor. Eski Manchester City oyuncusu ayrıca yüksek bir maaş alıyor.

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Yine de PSV'nin bu transfer girişiminin başarı şansı var. De Bruyne'nin eşi Hasseltli ve çiftin orada bir evi bulunuyor. Oradan De Herdgang'a bir saatten kısa sürede ulaşılabiliyor.

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Bir gol attığı Türkiye-Belçika maçının (1-2) ardından De Bruyne'ye bu ilgi soruldu. "Bu sabah uyandığımda birçok kişinin bana bir şeyler gönderdiğini gördüm."

"Şu anda buradayım ve sadece işimi yapıyorum. İyi bir sezon geçiriyorum. Takıma yardım edebilecek kadar sağlıklı olduğum ve maçlarda oynayabildiğim için mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı. "Ne olacaksa olur."

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De Bruyne, futbolculuk kariyerine Belçika'da KRC Genk'te başladı. Kısa süre sonra Werder Bremen tarafından Almanya'ya getirildi. Chelsea, Wolfsburg ve Manchester City'nin ardından geçen sezon İtalya'ya gitti.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Napoli kentinde inişli çıkışlı bir dönem geçiriyor. Sık sık sakatlıklarla boğuşuyor ve teknik direktörün oyun tarzından memnun olmadığı belirtiliyor.