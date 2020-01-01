Kevin De Bruyne: Sezonun en iyisi Sadio Mane

Manchester City'nin yıldız oyuncusu, iki takım arasındaki rekabeti bir kenara bıraktı ve sezonun en iyi oyuncusunun Sadio Mane olduğunu söyledi.

Normal şartlar altında Profesyonel Futbolcular Birliği Ödülleri 26 Nisan Pazar günü sahiplerini bulacaktı. Ancak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tıpkı ligler gibi ertelenmek zorunda kaldı.

BT Sport'a açıklamalarda bulunan Kevin De Bruyne kendisi için sezonun en iyi oyuncusunun kim olduğunu açıkladı.

De Bruyne "Benim tercihim Sadio Mane olurdu. Bu sezon için her şeyi yaptı. Kulübü için çok önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

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Bu sezon Premier Lig'de 26 maça çıkan Senegalli oyuncu 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

28 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon bu ödülü takım arkadaşı Virgil van Dijk'a kaptırmıştı.