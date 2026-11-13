PSV Eindhoven'ın ocak ayında ses getirecek bir transfere imza atmak istemesiyle Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin geleceği yoğun spekülasyonlara konu oldu. 35 yaşındaki futbolcu, Eredivisie devine sürpriz bir kış transferi yapma ihtimalini dışlamadı. Napoli'nin oyun kurucusu, artan spekülasyonlara rağmen planlarını açıklamıyor.

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De Bruyne, Eredivisie iddialarına yanıt verdi

De Bruyne, kendisini PSV'ye sürpriz bir transferle ilişkilendiren haberlerin artması üzerine konuştu ancak deneyimli orta saha oyuncusu, Alçak Ülkeler'e dönüş ihtimalini de dışlamadı. Belçika'nın Türkiye ile oynadığı son millî maçın ardından 35 yaşındaki oyuncuya, Philips Stadion'dan gelen ilgi doğrudan soruldu. Herhangi bir anlaşmayı doğrulamayı reddetse de üstü kapalı yanıtları, Napoli'den kışın ayrılabileceğine ilişkin iddiaları daha da güçlendirdi.

De Bruyne, kendisine bu konu sorulduğunda “Bu konuda fazla bir şey söyleyemem. Şu anda mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum, her maçta iyi bir seviyede oynuyorum. Ne olacaksa olur,” dedi. Bu sözleri aktaran HLN'ye göre saha içinde ve dışında sakin tavrıyla tanınan oyun kurucu, çıkan haberlerden etkilenmemiş görünüyordu. De Bruyne, “Şimdi bunun hakkında konuşmanın zamanı değil. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Her zaman çok sayıda söylenti olur. Bunlar karşısında sakin kalıyorum, beni tanıyorsunuz. Seviyemden ve fiziksel olarak nasıl hissettiğimden memnunum. Önemli olan tek şey bu,” diye ekledi.

Napoli'nin yıldızı, ocakta PSV'ye transfer olabileceğinin sinyalini verdi

Napoli'nin yıldızına, Hollanda deviyle aralarındaki ilginin karşılıklı olup olmadığı sorulduğunda gülümsemesini gizleyemedi. Bu tepkisi, giderek artan transfer iddialarını yatıştırmaya yetmedi. Kanat oyuncusu, kendine özgü kısa yanıtıyla ihtimali açık bıraktı: “Göreceğiz.”

Söylentileri kesin bir dille reddetmemesi, ocak transfer dönemi yaklaşırken Eindhoven'a kışın transfer olmasının gerçek bir ihtimal olarak kaldığını gösteriyor. PSV'nin sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmeye istekli olması nedeniyle oyuncunun üstü kapalı tutumu, yeni yıl öncesinde Eredivisie taraftarları arasındaki heyecanı daha da artıracak gibi görünüyor.

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PSV, ocak ayında De Bruyne için harekete geçmeyi planlıyor

İddialara göre Eredivisie lideri, De Bruyne'nin Napoli'deki sözleşmesinin gelecek yaz sona ermesini beklemek yerine oyuncuyu kış transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Transferin gerçekleşmesi için PSV'nin Napoli ile mali bir anlaşmaya varması gerekecek. Napoli ise deneyimli oyuncuyu yazın bedelsiz kaybetmek yerine transferinden gelir elde etmeyi tercih edebilir. De Bruyne çapında bir oyuncunun Hollanda'nın en üst ligine gelmesi büyük bir başarı olur.

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Eindhoven'a transfer, kariyerinin son dönemini İtalya'da geçiren Belçikalı oyuncu için bir bakıma eve dönüş anlamına da gelir. Ailesine ve sınır bölgesindeki köklerine yakın olması, PSV'yi efsanevi orta saha oyuncusu için cazip bir seçenek hâline getiriyor. Avrupa futbolunun zirvesinde geçirdiği yılların ardından, tanıdığı bir teknik ekibin yönetimindeki genç ve hücum odaklı bir PSV takımına liderlik etme fırsatı da oyuncu için önemli bir çekim unsuru gibi görünüyor.

Van Bommel'den transfere destek

Belçika millî takım teknik direktörü Mark van Bommel, futbolculuk kariyerinin sonlarında benzer bir adım atıp 2012'de AC Milan'dan PSV'ye döndüğü için bu konuda görüş bildirebilecek bir isim. Eski orta saha oyuncusu, Eredivisie'nin De Bruyne'nin teknik oyun tarzına çok uygun olduğuna inanıyor. Van Bommel, oyuncunun kişisel koşullarıyla Hollanda futbolunun taktiksel kimliğinin, orta saha oyuncusunun sahaya koyduğu özelliklerle örtüştüğünü belirtti.

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Van Bommel, “Kararı kendisi vermeli ama buradan çok uzakta yaşamıyor ve Hollanda futbolu ona uygun,” dedi. Belçikalı teknik direktör, ligin hücum anlayışını belirleyici bir unsur olarak gösterdi. “Hücum futbolu oynamak, her zaman futbol oynamak istemek... Bu ona tam uyuyor,” diye ekledi.