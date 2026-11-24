Kevin De Bruyne, Napoli'deki geleceğine ilişkin söylentiler sürerken ailesi için düşmanca bir ortam yarattığını söylediği İtalyan basınına tepki gösterdi. Belçikalı oyun kurucu, eski kulübü Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak üzere Etihad Stadyumu'na dönüşü öncesinde konuştu.

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Özel hayatı ve transfer iddiaları nedeniyle duyduğu rahatsızlık

De Bruyne, ocak transfer döneminde Stadio Diego Armando Maradona'dan ayrılabileceğini öne süren son haberlere duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirdi. PSV Eindhoven'a transfer olabileceği konuşulan deneyimli oyun kurucu, maç öncesi basın toplantısında eşinin Belçika'da verdiği yakın tarihli bir röportaja değindi. De Bruyne, İtalyan basınının bu röportajı ayrılık söylentilerini körüklemek için kasıtlı olarak yanlış yorumladığını düşünüyor.

De Bruyne, Football Italia'nın aktardığına göre şöyle konuştu: “Açıkçası bütün bunlardan dolayı oldukça üzgünüm. Okumadığınız o yazıyı gidip okursanız eşimin ne söylediğini anlarsınız. Belçika'daydım, ardından pek çok şey söylendi ve eşime yönelik çok sayıda olumsuz tepki geldi.” Özel konutunun fotoğraflarının yayımlanmasına özellikle öfkelendiğini belirterek şunları ekledi: “Evimin fotoğraflarını basında gördüm, bu hoş değil. İtalya'daki gazetecilerin bu durumu yarattığını biliyorum ve nedenini bilmiyorum. Özel hayatımı bilmiyorsunuz, özel hayatım hakkında yorum yapmaya hakkınız yok. Bu, eşim ve benim için tatsız bir durumdu.”

Deneyimli oyun kurucu Napoli'deki geleceği konusunda konuşmaktan kaçındı

De Bruyne, Napoli'deki uzun vadeli geleceği konusunda konuşmaktan kaçındı. Sözleşmesine ilişkin belirsizlik sürerken yaklaşan 36. yaş gününün değerlendirmesi gereken pek çok konu olduğu anlamına geldiğini kabul etti. Bir sonraki adımına ilişkin belirsizliğe rağmen deneyimli orta saha oyuncusu, odağının Napoli için elinden gelen her şeyi yapmak olduğunu vurguladı. Belçikalı oyun kurucu, söylentilere kapılmak yerine önceliğinin iyi performansını sürdürmek ve kulübün zorlu bir sezonu geride bırakmasına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

“Şu anda çok fazla şey söyleyemem. Şimdiye kadar yüzde 400'ümle oynadım. Artık 20 yaşında değilim, neredeyse 36 yaşındayım. Bu yüzden düşünülmesi gereken pek çok şey var. Şu an söylenecek fazla bir şey yok. İyi oynuyorum, takımın başarılı olmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu yıl pek çok zorluk yaşandı ve çok şey oldu” diye açıkladı.

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Sahadaki rolünün değişimi ve Manchester'a dönüş

Saha dışındaki dikkat dağıtıcı gelişmelere rağmen De Bruyne, bu sezon Massimiliano Allegri'nin takımındaki bireysel performansından memnun olduğunu belirtti. Farklı sistemlere ve sahadaki farklı alanlara uyum sağladıkça rolünün değişmeye devam ettiğini söyledi. Belçikalı oyuncu, teknik ekibin kendisini nerede görevlendirdiğinden bağımsız olarak oyunu okuma becerisinin en büyük gücü olduğunu vurguladı.

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De Bruyne, “Kariyerim boyunca birçok farklı rolde oynadım, pek çok kez pozisyon değiştirdim. Futbolda rolünüz her zaman değişebilir. Sahada hissettiklerime, boşlukları nerede gördüğüme ve en tehlikeli olduğumu düşündüğüm yere göre oynuyorum. Bu yıl iyi oynadığımı hissediyorum, sahanın neresinde olduğumun bir önemi yok” dedi.

City hakkındaki mali karar karşısında değişmeyen bağlılığı

Basın toplantısında, City'nin Premier League'in mali kurallarını 100'den fazla kez ihlal etmekten suçlu bulunduğu haberi de gündeme geldi. Kulüpte geçirdiği ve altı lig şampiyonluğu da dahil birçok kupa kazandığı on yılın ardından De Bruyne, eski kulübünü ve orada kurduğu ilişkileri savunmakta gecikmedi. Hukuki kararların kulübe ilişkin kişisel görüşünü veya sahada gösterdiği çabayı gölgelemeyeceğini vurguladı.

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“Burası benim kulübüm, sahiplerini seviyorum. Bu kulübe karşı sevgiden başka bir şey hissetmiyorum ve bu asla değişmeyecek. Elbette hayatta kurallar var. Bence herkes sınırları zorluyor. Bana gelince, ben saha çizgilerinin içinde oynadım ve diğer oyuncularla mücadele ettim. Takımlarımla, oyuncularla pek çok deneyim yaşadım. Benim en çok değer verdiğim şey bu. Kariyerimin ilerleyen dönemlerinde bile en önemli şeyin herkesle kurduğum ilişkiler ve bu durumları nasıl yönettiğiniz olduğunu düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.