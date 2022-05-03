Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, Pep Guardiola'nın kendisini daha iyi bir oyuncuya dönüştürüp dönüştürmediği konusunda emin olmadığını söyledi.

Guardiola yönetiminde üç Premier Lig şampiyonluğu elde eden ve birçok kez yılın takımında kendisine yer bulan De Bruyne buna rağmen daha iyi bir oyuncuya dönüşüp dönüşmediği hakkında net konuşmaktan kaçındı.

Guardiola, De Bruyne'i daha iyi bir oyuncuya dönüştürdü mü?

Bu soru Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacağı yarı final rövanşı öncesinde yıldız oyuncuya sorulduğunda De Bruyne'nin yanıtı pek de net olmadı:

"Söylemesi zor. Belki evet belki de hayır. Açıkçası birçok konuda ilerlememi sağladı ama diğer teknik direktörle benzer gelişimi gösterip gösteremeyeceğimi tahmin etmek zor.

"Guardiola başarıya ulaşmamız için benimle ve takım arkadaşlarımla harika şeyler yaptı. Ama oyuncular da bunu başarmak için çok sıkı çalışıyor. Sevdiğim tarzda futbol oynatan bir menajerle çalıştığım için şanslıyım ve oyun tarzımız kendimi daha rahat hissetmemi sağlıyor"

Skora katkısı oldukça yüksek

Guardiola'nın orta sahada büyük oranda özgürlük verdiği De Bruyne bu sayede gol ve asist sayısında dikkat çeken bir yükselişle 40 maça 15 gol ve 12 sığdırdı.

Birçok futbol otoritesi tarafından kariyerinin en iyi döneminde olduğu belirtilen başarılı orta saha oyuncusunun Ballon d'Or için de güçlü bir aday olacağı tahmin ediliyor. Kariyerinin en iyi döneminde olup olmadığı şeklindeki soruda yorumu futbol otoritelerine bırakan De Bruyne, takım arkadaşlarıyla birlikte hedeflerine odaklandıklarını söyledi:

"Bunun cevabını sizler verebilirsiniz. Sezonun ilk ayları çok zorlu geçti. Yaşadığım sakatlık sırasında hissettiğim acıyı daha önce hiç yaşamamıştım. Geri dönmek istiyordum ama bileğim her gün dayanılmaz bir acıyla buna izin vermiyordu.

"Zihinsel olarak bu durumun üstesinden gelmek çok zor oldu ama birkaç ay sonra ağrı geçtikten sonra kendime ve vücuduma daha fazla güvenmeye başladım. Şimdi daha önce olduğum seviyeye geri dönebildiğimi hissediyorum. Eskisinden iyi miyim bilmiyorum.

"Elimden geldiğince stabil bir performans sergilemeye çalışıyorum ve kendimi çok iyi idare ettiğime inanıyorum."

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