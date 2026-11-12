İtalya'da soyunma odasında gerilim yaşandığına dair haberler artarken Kevin De Bruyne, bu kış Napoli'den beklenmedik şekilde ayrılabilir. PSV Eindhoven, yaklaşan ocak ayı transfer döneminde ses getirecek bir transfer için Belçikalı orta saha oyuncusuyla şimdiden temasa geçti.

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İtalya'da gerilim artıyor

De Bruyne, yaklaşan kış transfer döneminde Napoli'den ayrılabilir. 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu sezon takım içinde gerilim kaynağı hâline geldiği ve kulüp içindeki atmosferi giderek zorlaştırdığı bildiriliyor.

Serie A'da çıktığı 11 maçta dört gol atarak bireysel açıdan iyi bir performans sergilemesine rağmen İtalya'daki geleceği oldukça belirsiz görünüyor. Il Mattino'ya göre takım içindeki ilişkilerin bozulması, ocak ayında ayrılmasını artık ciddi bir ihtimal hâline getirdi. Durum hızla tırmandı ve Napoli yönetimini transfer dönemi yeniden açılmadan önce seçeneklerini değerlendirmeye yöneltti.

Sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshi değerlendiriliyor

Aynı habere göre sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesi şu anda değerlendiriliyor. Belçikalı millî futbolcunun Napoli ile sözleşmesi resmî olarak Haziran 2027'ye kadar sürüyor. Bu nedenle olası bir fesih önemli bir karar olacak.

Sözleşmenin erken feshi, İtalyan kulübü için radikal bir adım. Ancak bu ihtimal, deneyimli oyun kurucunun çevresinde yaşanan kulüp içi gerilimin ciddiyetini gösteriyor. Yolları ayırmak için dostane bir anlaşmaya varılması, hem oyuncunun hem de kulübün uzun bir transfer süreci yaşamadan yoluna devam etmesini sağlayacaktır.

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Erken ayrılığın mali faydaları

De Bruyne'nin maaş yükünden kurtulmak, Napoli'ye belirgin bir mali rahatlama sağlayacak. Sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesi, kulübün maaş giderlerinde 3 milyon euro tasarruf etmesine imkân tanıyacak.

Bu mali rahatlama ve soyunma odasındaki uyumu yeniden sağlama isteği, erken ayrılığı iki taraf için de faydalı kılıyor. Napoli yetkilileri, bu tasarrufu oyuncunun sahadaki katkılarıyla dikkatle karşılaştırıyor. Takımın maaş yükünü yönetmek öncelik olmaya devam ediyor. Gerilime yol açan yüksek maaşlı bir oyuncuyla yolları ayırmak, birden fazla sorunu aynı anda çözecektir.

Hollanda ekibi ocak ayında transfer için harekete geçti

İtalya'daki geleceği belirsizliğini korurken De Bruyne için Kuzey Avrupa'ya kısa sürede dönüş ihtimali de var. Hollanda basınından Nieuwsblad Sport, PSV Eindhoven'ın De Bruyne ile şimdiden temasa geçtiğini bildiriyor. Eredivisie ekibi, sezonun ikinci yarısında orta saha seçeneklerini güçlendirmek için deneyimli millî futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Onun kalibresinde bir oyuncunun transferi, kulüp için büyük bir başarı olacaktır.