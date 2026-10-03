Son dönemdeki huzursuzluk Belçika Milli Takımı'nda dağılmış gibi görünüyor. Mark van Bommel yönetiminde ilk maçlarda tablo çok daha umut verici duruyor ve bunun en büyük öne çıkan ismi Kevin De Bruyne.

Napoli'nin orta sahası, milli takımda en iyi dönemlerini geride bırakmış gibi görünüyordu ancak yeni teknik direktörle birlikte tamamen yeniden canlandı. Bunu cuma günü Türkiye'ye karşı oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında da bir kez daha gösterdi; Belçika'nın 3-0 kazandığı karşılaşmada iki gol attı.

Het Nieuwsblad, “De Bruyne'nin ihtiyacı olan tam olarak bu ayakları yere basan, pragmatik yaklaşım. Romantizm yok, büyük teoriler yok: sadece onu ve takımı neyin daha güçlü kılacağını anlayan bir teknik direktör var” diye yazdı.

Gazete, “De Bruyne, Türkiye karşısında onu tanıdığımız gibi oynadı: belirleyici, dominant, tehlikeli. İki müthiş gol, akıllı paslar, sürekli tehdit... Geçen sezon nadiren ulaştığı bir seviye. Ve en önemlisi: neredeyse elle tutulur bir oyun keyfi vardı” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından Kırmızı Şeytanlar'ın 127 kez milli olan oyuncusu, Van Bommel hakkında konuştu. “Bu teknik direktörün futbolu bana daha çok uyuyor. Ben her zaman önde agresif baskı yapmaya alışkındım. Çocuklar çok enerjik ve bu bana yardımcı oluyor. Yeterince eleştirel olduğumu ve kendimle ilgili yeterince sağlıklı bir bakışa sahip olduğumu düşünüyorum. Hâlâ katkı sağlayabileceğimi hissediyorum.”

Van Bommel de De Bruyne'nin hâlâ Belçika için forma giymeye devam etmesinden son derece memnun. “Bırakmamış olmasına seviniyorum. Onu en güçlü olduğu noktada kullanmanız gerekiyor. Ben onu daha iyi bir oyuncu yapamam. Ama takımı daha iyi yaparsam, bireyi de daha iyi yaparım” diyerek gerçekçi konuştu. “Bu futbolun ona uyduğunu hissetmesi güzel. Oyuncular memnunsa, biz de memnunuz.”

Het Nieuwsblad böylece çok güzel bir şeyin ortaya çıktığını düşünüyor. “Bu, anlayış yansıtan bir iş birliği. Bu uyum sahaya da yansıyor. De Bruyne, ileri düşünen, yüksek tempoda oynayan ve onu destekleyen bir takım buluyor. Van Bommel ise fikirlerini güçlendiren, tempoyu belirleyen ve fark yaratan bir lider kazanıyor. Eğer bu uyum gelişmeye devam ederse, tablo çok parlak görünüyor.”