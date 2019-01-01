Kevin De Bruyne, Manchester United karşısında forma giyemeyecek

Premier Lig'in 35. haftasında evinde Tottenham'ı 1-0 yenen Manchester City'de sakatlanarak oyundan çıkan Kevin De Bruyne'den kötü haber geldi.

The Guardian'ın haberine göre karşısında ilk yarıda sakatlanan ve yerini Fernandinho'ya bırakan Kevin De Bruyne, karşısında forma giyemeyecek.

24 Nisan Çarşamba günü Manchester United deplasmanına konuk olacak olan 'de teknik direktör Pep Guardiola, takımın durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Guardiola, De Bruyne'nün derbide oynayamayacağını ve onun yerine Phil Foden'ı düşündüğünü belirtti.

27 yaşındaki Belçikalı yıldızın yalnızca derbiyi değil, Premier Lig'in geri kalanında da sahalara dönmesinin düşük bir ihtimal olduğu bildirildi. FA Cup finaline ise yetişeceği düşünülüyor.