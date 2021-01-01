Kevin De Bruyne, Manchester City ile sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

Kevin De Bruyne, Manchester City'de kalmaya devam edecek.

Manchester City'nin başarılı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, takımıyla dört yıllık yeni bir anlaşma imzalayarak uzun vadeli geleceği konusundaki belirsizliği sona erdirdi.

Kulüp, Kevin De Bruyne'nin kendisini 2025'e kadar Manchester City'de tutacak yeni bir sözleşmeye imza attığını resmen açıkladı.

Geçen yıl, Premier Lig'de sezonun en iyi oyuncusu seçilen Belçikalı orta saha oyuncusu, sözleşmeye sadık kalınırsa 34 yaşına kadar mavi-beyazlı formayı giyecek.

De Bruyne'nin mevcut sözleşmesinde iki yılı kalmıştı ancak Manchester City dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen ve Pep Guardiola'nın planlarında önemli bir yer tutan oyuncuyu daha uzun bir anlaşmaya bağlamak istedi.

Kevin De Bruyne ne dedi?

De Bruyne resmi imzayı attıktan sonra duygu ve düşüncelerini aktardı.

"2015'te City'ye katıldığımdan beri çok mutluyum. Kendimi her zaman evimde hissettim. Taraftarlarımızı seviyorum. Ailem Manchester'a yerleşti ve oyunum da çok gelişti."

"Bu futbol kulübü başarıya yönelik olarak ilerliyor. Performansımı en üst düzeye çıkarmak için ihtiyacım olan her şeyi bana sunuyor. Bu yüzden sözleşme imzalamak basit bir karardı. Kariyerimin en iyi futbolunu oynuyorum ve daha çok iyi olacağını düşünüyorum."

"Pep ve ben futbolu aynı şekilde görüyoruz. Bir menajerle bu ilişkiye sahip olmak benim için çok önemli çünkü hedeflerimiz tamamen uyumlu ve aynı şeyleri istiyoruz."

"Şu anda odak noktam, mevcut sezonu başarılı bir şekilde bitirmemizi sağlamak. Şimdiye kadarki sonuçlarımız ve performansımız mükemmeldi."

Kevin De Bruyne, Manchester City'de ne yaptı?

De Bruyne, 2015 yılında Almanya'nın Wolfsburg takımından Manchester City'ye katıldı. Daha öncesinde Premier Lig'de Chelsea forması giyen Belçikalı, Manchester'a o zamanki kulüp rekorunu kırarak 55 milyon £ (67 milyon $) tutarındaki bir bonservis bedeliyle transfer oldu.

Başarılı orta saha oyuncusu Guardiola yönetiminde iki Premier Lig şampiyonluğu, dört Lig Kupası ve bir FA Cup kazandı.

29 yaşındaki oyuncu, 176 Premier Lig maçında 77 asist yaptı. Bu asistlerin 20 tanesini 2019-20 sezonunda gerçekleştirerek Arsenal efsanesi Thierry Henry'nin bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu rekoruna ortak oldu.