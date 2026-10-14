Kevin De Bruyne ile Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri arasındaki gerilim kaynama noktasına ulaştı. La Gazzetta dello Sport bunu Napoli'nin Villarreal ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçına ilişkin analizinde yazdı. İtalyan ekibi salı akşamı yenildi ancak maçın ardından en çok yıldız oyuncu ile teknik direktör arasındaki bozulan ilişki konuşuluyor.

Napoli, maçın büyük bölümünde coşkulu ve hücum ağırlıklı oynayan Villarreal karşısında zorlandı. Allegri'nin takımı erken öne geçti ancak sonunda rakibinin karşısında dağıldı ve 3-1'lik yenilgiyle İtalya'ya döndü.

Maç sırasında De Bruyne ile Allegri arasındaki gerilim açıkça görüldü. Belçikalı oyun kurucu, İspanyol ekibinin kalesine yakın oynamak istiyordu. Allegri ise derinlemesine paslarıyla tehlike yaratması için onu daha savunmacı bir rolde görevlendirmek istiyordu.

Allegri maçın ardından, "Bir noktada ondan geriye çekilmesini ve McTominay'i daha ileri taşımasını istedim. Çünkü tekniği daha iyi ve McTominay de böylece güçlü yönlerini daha iyi kullanabilir" dedi. "Ama birbirimizi anlamadık."

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"Gerilim kaynama noktasına ulaştı" diye yazdı La Gazzetta dello Sport. "Çünkü liderler bile talimatlara karşılık vermediğinde kontrolü hızla kaybedersiniz. Villarreal'deki maç, Massimiliano Allegri ile Kevin De Bruyne arasında yine gergin bir akşama sahne oldu."

"Teknik direktör ve yıldız oyuncu, Napoli'yi bu hassas dönemden geçirmesi gereken isimler. Oysa ikisi arasındaki iletişim, en çok ihtiyaç duyulduğu anda tamamen koptu. Napoli, Villarreal'in coşkusu karşısında çaresiz kaldı ve kayda değer bir kontra atak geliştiremedi."

Allegri, maç sırasında De Bruyne'ye onu nerede görmek istediğini ısrarla anlatmaya çalıştı. "Ama Kevin karşılık vermedi, teknik direktörüne bakmadı bile. Sahada rakip kaleyi işaret ederek el kol hareketleri yapmaya ve şikâyet etmeye devam etti."

"Sahada daha ileride, daha etkili olabileceğini düşündüğü hücuma dönük orta saha bölgesine yakın kalmak istiyordu. Ancak bazı kararları oyuncular değil, teknik direktör verir. Bu yüzden Max (Allegri'nin lakabı, editörün notu) öfkelendi."

De Bruyne ile Allegri bu sezon daha önce de fikir ayrılığı yaşadı. Allegri, geçen hafta sonu Frosinone karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından De Bruyne'yi daha geride bir rolde görmeyi tercih ettiğini açıkça belirtti. Belçikalı oyuncu da bunu yapmayı tercih etmediğini kabul etti.

Allegri ve kadrosu çarşamba sabahı Napoli'ye indi ve doğrudan kulübün antrenman tesislerinin bulunduğu Castel Volturno'ya geçti. Napoli burada, cumartesi öğleden sonra Venedik'te Venezia'ya karşı oynayacağı Serie A maçına hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport Allegri'nin De Bruyne'yi ve isimleri belirtilmeyen diğer yıldız oyuncuları yedek bırakarak bir mesaj verebileceğini düşünüyor. Pembe spor gazetesi, "Venedik'te bambaşka bir Napoli gerekecek. Farklı bir yaklaşım" sözleriyle analizini tamamladı.