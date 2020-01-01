Kevin De Bruyne: Geçtiğimiz sezon çok fazla hata yaptık

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı, İngiliz ekibin 2019-20 sezonunda beklentileri karşılayamadığını söyledi.

2019-20 sezonuna Community Shield'ı kazanarak başlayan , Premier Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı gösteremedi.

Premier Lig'de şampiyon 'un 18 puan gerisinde ikinci sırada kalan Guardiola'nın öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalde 'a 3-1 skorla boyun eğmekten kurtulamadı.

Federasyon Kupası'nda 'a elenen Manchester City, Lig Kupası'nı kazanarak teselli buldu.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Profesyonel Oyuncular Birliği (PFA) tarafından yılın oyuncusu seçilen City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, 2019-20 sezonunda birçok hata yaptıklarını söyledi.

Manchester City'nin resmi internet sitesine konuşan De Bruyne "Birkaç sene önce Liverpool ile aramızdaki puan farkı çok fazlaydı. Onların çok önündeydik ama bu durum çok çabuk değişti. Özellikle geçtiğimiz sezon yaptığımız hatalar nedeniyle çok fazla gol yedik ve puan kaybettik" ifadelerini kullandı.

Takımın yeni transferleri Nathan Ake ve Ferran Torres hakkında da konuşan De Bruyne "Ake, 'ta ilk 11 oyuncusuydu ve çok iyi işler başardı. Bize de katkı sağlayacaktır. Ferran Torres'i çok fazla izlemedim ama buraya geldiyse yeterli seviyededir diye düşünüyorum" dedi.