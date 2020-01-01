Kevin De Bruyne: Fazladan 2 yıl daha futbol oynamaya karar verdim

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne, karantinada futbol kariyeriyle ilgili önemli bir karar aldı.

'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, koronavirüs salgını sebebiyle karantinada geçirdiği günlerde kariyeri hakkında yeni bir karar aldığını söyledi.

28 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabında yaptığı canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtlarken futbolun değerini anladığını ve kariyerini uzatmak istediğini belirtti:

"Eşime daha uzun süre futbol oynayacağımı söyledim. Karantinadan sonra evde kalamam. Ona fazladan 2 yıl daha futbol oynayacağımı söyledim."

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"Futbolu özlüyorum, çok zor bir durum. Ama şu anda biz önemli değiliz, futbolun da bir önemi yok. İnsanlar futbolu seviyor ama kendinizi koruma altına almalısınız."

"İki haftadır evdeyim. Başlarda ailem ve çocuklarım biraz hastaydı. O yüzden endişelenmiştim. 8-9 gün sürdü ama şimdi daha iyiler."

2015'ten bu yana Manchester City forması giyen De Bruyne'nin sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.