Kevin de Bruyne: Farklı sezon, aynı hikaye

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, Lyon mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde , 'yi 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Manchester City'nin yıldız ismi Kevin de Bruyne, maç sonu yaptığı açıklamalarda adeta isyan etti.

BT Sport'a açıklamalarda bulunan De Bruyne, eşinin doğum yapacağını belirterek şunları söyledi:

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"Eve dönmem gerek çünkü eşim hamile ve doğum yapmak üzere. Kafamı dağıtmam, başka şeylere odaklanmam lazım."

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"Sezon değişiyor ama hikaye aynı kalıyor. İlk yarı yeterince iyi değildik, ikinci yarı gerçekten çok iyi oynadık. Skoru 1-1'e getirdik ve öne geçme fırsatlarımız oldu. Sonra 2-1 ve 3-1 gerye düştük."

"İkinci devrede onları baskı altına aldık, daha ofansif oynadık. 2-1 geriye düştüğümüzde bile eğer Raheem Sterling o pozisyonu gole çevirseydi yeniden eşitliği yakalayacaktık. Sonra 3-1 olunca oyun bitti. Lyon çok yaratıcı değildi fakat bizim de bundan ders çıkarmamız gerekiyor."