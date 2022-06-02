Kevin De Bruyne: "Erling Haaland, Manchester City'nin yıllardır aradığı adam!"

Etihad Stadyumu'nda uzun süredir devam eden dünya çapında bir dokuz numara arayışı, Norveçli oyuncunun transferiyle sona erdi.

Kevin De Bruyne, yeni takım arkadaşı Erling Haaland'ın Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin yıllardır aradığı oyuncu olduğunu düşünüyor.

Avrupa'nın sayılı takımları arasında yer alan Premier Lig şampiyonu, Haaland'ı Borussia Dortmund'dan 51 milyon sterlin'e transfer ederek gücüne güç katmıştı.

Klasik bir santrafor olan Haaland, City'nin Guardiola döneminde hep eksiklik hissettiği dokuz numara pozisyonunu doldurabilecek yeteneklere sahip.

De Bruyne, Haaland hakkında ne söyledi?

Het Laatste Nieuws'a konuşan De Bruyne, kulübün uzun bir bekleyişin ardından Haaland kalibresinde bir oyuncuya kavuştuğunu belirtti.

"Erling Haaland üst düzey bir santrafor."

"Onun katılışıyla takım olarak daha da güçleneceğiz. Herkes ondan çok şey bekliyor. Uzun süredir böyle bir dokuz numara arıyorduk."

"Sezon başına 20-25 gol atacak bir santraforumuzun olması çok işimize yarayacak."

De Bruyne gol yükünü sırtlamıştı

Geçmişte asistleriyle ön plana çıkan De Bruyne, bu sezon çoğu maçta saf bir santraforu olmadan oynayan City'ye golleriyle katkı yaptı.

Premier Lig'de sezonu 15 gol ve sekiz asistle tamamlayan De Bruyne, Yılın Futbolcusu ödülünün de sahibi oldu.

Belçikalı oyuncu Haaland'ın gelişiyle asist sayısını da yeniden arttırmayı planlıyor. Sekiz asist, De Bruyne'nin City'ye geldiğinden beri Premier Lig'de ulaştığı en düşük ikinci sayıydı.

"Belki onun gelişi bana da faydalı olabilir."

"Önceki sezonlarda daha fazla asist yapıyordum, ama pozisyon üretmede ve diğer kategorilerde ulaştığım sayılar değişmedi. İstatistikler futbolun önemli bir parçası, ama size asla bütün resmi aktarmazlar."