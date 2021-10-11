Kevin De Bruyne "Belçika'nın altın jenerasyonu onlarla rekabet edemez"

Manchester City'nin yıldızı UEFA Uluslar Ligi'nde bir millî hayal kırıklığı daha yaşadı.

Belçika'nın FIFA dünya sıralamasında birinci olmasına rağmen Kevin De Bruyne, İtalya ve Fransa ile rekabet edemeyeceklerini söylüyor.

Roberto Martinez'in ekibi, UEFA Uluslar Ligi finallerini dördüncü sırada tamamladı.

Resmî sıralamada gezegenin 1 numarası olmaya devam ediyorlar ancak De Bruyne, Belçika'nın somut bir başarı elde etmek için gereken derinliğe sahip olmadığını iddia ediyor.

Kevin De Bruyne ne söyledi?

Manchester City yıldızı, Uluslar Ligi üçüncülük maçında İtalya'ya 2-1 mağlup olduktan sonra HLN'ye şunları söyledi:

"Bazı üst düzey takımlara karşı zaman zaman iyi iş çıkardık ve bugün iyi bir işten fazlasını yapan birçok yeni isim vardı."

"Bu kalibredeki rakiplere karşı oynayabilmeleri onlar için iyi bir deneyim oldu ama ne yazık ki iki gol yedik. Estonya'ya karşı oynamak ile bu aynı şey değil. Bu tür zorluklara karşı hem bireysel hem de takım olarak gelişmemiz gerekiyor."

"Biz 'sadece' Belçika'yız. Bu jenerasyon bugün Romelu Lukaku ve Eden Hazard olmadan sahadaydı bu yüzden sahip olduğumuz takım hakkında gerçekçi olmalıyız.

İtalya, Fransa ve İspanya'nın seçebileceği en iyi 22 oyuncusu var ama bizde yok."

Belçika'nın Altın Jenerasyonu

Belçika; Kevin De Bruyne, Lukaku, Hazard, Thibaut Courtois, Axel Witsel ve Dries Mertens ile 2014'ten bu yana tüm büyük turnuvalara favoriler arasında girdi.

Ancak son dört turnuvada sadece bir kez çeyrek final aşamasının ötesine geçtiler ve 2018 Dünya Kupası'nda üçüncü sırada yer aldılar.

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