Premier Lig'de en yakın rakibi Liverpool'un bir puan önünde zirvede yer alan Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne takımdaki geleceğini masaya yatırdı.

Takımıyla 2025'e dek kontratı bulunan 30 yaşındaki yıldız, City ile kontratı bittikten sonra da oynamaya devam edeceğini ancak bunu hangi takımda gerçekleştireceğine karar vermediğini söyledi.

Ne söylendi?

Premier Lig'de iki kez yılın oyuncusu seçilen De Bruyne, İngiliz basınından Metro'ya yaptığı açıklamada kariyerini mümkün olduğunca uzun tutmak istediğini belirtti:

"30 yaşını geçtikten sonra en verimli dönemin geride kaldığına dair yanlış bir algı var. Kendimi iyi hissediyorum ve iyi oynuyorum.

"Mümkün olduğunca uzun süre sahada kalmak istiyorum. Sözleşmemin sona ermesine üç yıl var ve bu oldukça uzun bir süre. Formda olduğum ve kendimi mutlu hissettiğim sürece burada kalabilirim ama bunun ne kadar süreceğine dair tahmin yürütmek zor.

"Kendimi 35-36 yaşında hala oynuyorken hayal edebiliyorum ama bu mücadele doğru kulüpte olmalı"

Chelsea'de tutunamadı

City formasıyla bu sezon 23 Premier Lig maçına çıkan ve bu maçlara 10 gol, üç asist sığdıran De Bruyne, İngiliz futboluna ilk olarak Chelsea formasıyla adım atmıştı.

Jose Mourinho yönetiminde Londra ekibinde forma bulmakta zorlanan De Bruyne sonrasında transfer olduğu Wolfsburg'da potansiyelini ortaya koymuş ve Ada futboluna Manchester City ile dönmüştü.

Daha fazla okuma