Kevin Campbell: Arsenal'da Mikel Arteta'nın sistemine uygun oyuncular yok

Daha önce Trabzonspor'da da top koşturan Campbell, eski takımı Arsenal'ın son durumunu değerlendirdi.

'ın eski forveti Kevin Campbell, Mikel Arteta'nın tercih ettiği sistemi oynamak için gereken oyuncuların Arsenal kadrosunda olmadığını söyledi.

1998-99 sezonunda da 'da oynayan Campbell, The Chronicles isimli podcast programına verdiği demeçte, "Ne yazık ki Arteta bu sezonki üçüncü menajerimiz. Onun doğru menajer olduğunu düşünüyorum, ama şimdi doğru oyuncuları almak zorunda" ifadelerini kullandı.

Arteta'nın istediği oyunu oynatabilmesi için gereken oyunculara sahip olduğunu düşünmediğini söyleyen Campbell, "Herkes Pep Guardiola'nın sisteminin hücum, hücum, hücum olduğunu düşünüyor. Oysa Guardiola'nın sistemi çok çalışmaya ve topa baskı uygulamaya dayalıdır. Arteta'nın da bunu uygulatabilmesi için doğru oyunculara sahip olması gerekiyor" yorumunu yaptı.