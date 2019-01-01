Kevin Campbell: Arsenal kadrosunda yetersiz oyuncular bulunuyor

Arsenal ve Trabzonspor’un eski oyuncusu Kevin Campbell, Arsenal kadrosunun yenilenmesi gerektiğini söyledi.

kadrosundaki on oyuncunun yetersiz olduğunu ifade eden Campbell, teknik direktör Unai Emery’nin kadroyu güçlendirmek için önce takımdan bu isimleri göndermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

talkSPORT’a konuşan Campbell “ maçındaki hatasına rağmen Mustafi’yi suçlamıyorum. Takımın yaptığı bir hata olarak görüyorum. Arsenal’ın takımdan göndermesi gereken on tane oyuncu olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar sahadaki oyuncuların savaştığını görmek istiyor. Örnek olarak Wolverhampton’ı gösterebilirim. ’ın kadrosundaki oyuncuların hiçbiri dünya çapında isimler değil. Ancak sahada neler yaptıklarını hepiniz görüyorsunuz. Arsenal’ın da bu yolda ilerlemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

’nde yarı finale yükselen İngiliz ekip, Premier Lig’de son dört haftada aldığı üç yenilgiyle beşinci sıraya kadar geriledi.