Keuken Kampioen Divisie’nin en golcü oyuncusu FC Groningen’den ayrılıyor ve yurtdışına transfer oluyor

RTV Noord’un haberine göre, Romano Postema (24) kariyerine Viking FK’da devam edecek. Norveç şampiyonu, FC Groningen’in forvet oyuncusu için yaklaşık 800.000 euro ödeyecek. Postema, FC Emmen’e kiralık olarak transfer olduktan sonra Keuken Kampioen Divisie’nin gol kralı olmuştu.

Emmen'de Postema, 35 lig maçında 24 gol ve 7 asist kaydetti. Forvet oyuncusu bu yaz, doğduğu şehir olan Groningen'e geri dönecekti.

Orada Postema, 2027 ortasına kadar süren sözleşmesine rağmen, sahada fazla süre alma şansı bulamıyordu. Viking teklif geldiğinde bu adımı atmayı çok istedi.

Erik Nevland’ın teknik direktörlük görevini yürüttüğü Groningen ve Viking, ilk başta bir anlaşmaya varamamıştı. Ancak şimdi nihayet bir anlaşma sağlandı.

Postema, Viking ile dört yıllık sözleşme imzalayacak. “Her şey kesinleştiğinde çok mutlu olacağım. Bunun şimdi gerçekleşecek olması çok güzel.”

“Önümde hâlâ uzun bir kariyer var, bu yüzden FC Groningen’e giden kapı hiçbir zaman tamamen kapanmayacak. Ancak dürüst olmak gerekirse, FC Groningen şu anda benim için doğru kulüp olmayabilir.”

Postema, Groningen formasıyla toplam 123 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 29 gol attı ve 7 asist yaptı. Yıllar boyunca Groningenli oyuncu, FC Den Bosch, Roda JC ve Emmen takımlarında forma giydi.