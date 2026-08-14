Rat Verlegh Stadı cuma akşamı duygu yüklü anlara sahne oldu. NAC Breda, Eerste Divisie’de VVV-Venlo’ya 0-2 kaybetti ancak özellikle Bob Maaskant için yapılan etkileyici anma ile Mats Seuntjens ve kız arkadaşı Elba’ya yönelik yürek burkan saygı duruşu derin iz bıraktı. Başka bir maçta ise Jean-Paul N'Djoli, Heracles Almelo formasıyla bir kez daha sahneye çıktı: yıldız transfer, FC Den Bosch karşısında 3-2 kazanılan maçta iki gol attı ve iki hafta sonunda dört golle Eerste Divisie’nin tek başına gol kralı oldu.

NAC Breda - VVV Venlo 0-2

Rat Verlegh Stadı’ndaki ilk iç saha maçı öncesinde, hayatını kaybeden eski NAC teknik direktörü Bob Maaskant için bir dakikalık saygı duruşuyla etkileyici bir anma gerçekleştirildi.

Edhy Zuliani, henüz dördüncü dakikada kenardan içeri kat edip topu uzak köşeye çıkarılamayacak bir vuruşla göndererek skoru açtı. Devre arasından kısa süre sonra VVV’li orta saha bir kez daha sahne aldı. Sol tarafta ilerleyen Lars de Blok, içeri çevirdi ve Zuliani yakın mesafeden kolay bir vuruşla skoru 0-2 yaptı.

Maçın ardından NAC taraftarından, kısa süre önce yeni doğan kızlarını kaybeden Mats Seuntjens ve kız arkadaşı Elba’ya yürek burkan bir saygı gösterisi geldi. Çift, “Cennet bir yıldız daha kazandı” yazılı pankart eşliğinde taraftarlar tarafından dakikalarca sevgi dolu tezahüratlarla desteklendi.

Heracles Almelo - FC Den Bosch 3-2

FC Den Bosch maça iyi başladı ancak Heracles zamanla oyunun kontrolünü ele aldı ve Jean-Paul N'Djoli devre bitmeden hemen önce 1-0’ı yaptı. Kaleci Pepijn van de Merbel, yaptığı birçok kritik kurtarış ve üst direğin de yardımıyla takımını uzun süre ayakta tuttu. Devre arasından sonra, oyuna sonradan giren Sheddy Barglan’ın asistinde Sebastian Karlsson Grach 62. dakikada eşitliği sağladı.

N'Djoli, on iki dakika sonra yön değiştiren hafif bir ortayı kafayla tamamlayarak Heracles’i yeniden öne geçirdi. Karlsson Grach, son bölümde attığı 2-2’lik golle FC Den Bosch’a bir puanı getirecek gibi görünüyordu ancak yalnızca bir dakika sonra Heracles bir kez daha vurdu. Tristan van Gilst, 89. dakikada Den Bosch ekibinin talihsiz bir anından faydalandı ve Almelo temsilcisine 3-2’lik galibiyeti getirdi.





RKC Waalwijk - FC Dordrecht 2-2

Konuk ekip Dario Sits ile erken öne geçti, ardından devre arasından kısa süre sonra Keyan Varela, kaleci Calvin Raatsie’nin ellerinin arasından kaçırdığı bir şutla eşitliği sağladı. Nicolás Rossi, 73. dakikada FC Dordrecht’i yeniden öne geçirdi; vuruşu oyuna sonradan giren Sven van der Plas’a çarparak yön değiştirdi. RKC daha sonra son bir baskı için yüklendi ancak uzun süre beraberliği yakalayamayacak gibi görünüyordu. Uzatma dakikalarının ilk dakikasında ise ilk maçına çıkan Haye van Gemert 2-2’yi kaydetti.













FC Eindhoven - MVV Maastricht 2-3

FC Eindhoven, Milan Hofland’ın kendi kalesine attığı golle çeyrek saat sonra öne geçti. Stan van Dessel, devre bitmeden hemen önce penaltıdan eşitliği sağladı. Devre arasından kısa süre sonra Mika de Jonge, Guus Beaumont’un ortasını tamamlayarak skoru 2-1 yaptı. MVV maçı kaybedecek gibi görünüyordu ancak 90. ve 90+3. dakikalarda bulduğu gollerle karşılaşmayı tamamen çevirdi. Limburg ekibinin gollerini Olivier Dumont ve Jaël Pawirodihardjo attı: 2-3.

Almere City FC - Jong PSV 3-1

Almere City, PSV’nin rezerv takımı karşısındaki maça fazlasıyla iyi başladı: Flevoland ekibi iki dakika sonra Byron Burgering ile öne geçti. Ancak bu pozisyonda Jong PSV kalecisi Khadim Ngom da hatasız değildi.

Buna karşın 1-0 skoru uzun süre tabelada kalmadı, çünkü Eindhoven ekibi Fabio Kluit ile kısa süre içinde yeniden eşitliği yakaladı: 1-1. Rezerv takım sahada üstünlüğü elinde tuttu ve daha fazla fırsat üretti, ancak yeniden öne geçen taraf Almere City oldu. Bu kez pası veren Burgering, golü atan ise Emmanuel Poku’ydu: 2-1. Uzatma dakikalarında Ferdy Druijf, isabetli bir kafa vuruşuyla heyecanlı geçen son bölüme noktayı koydu: 3-1.

Roda JC Kerkrade - Helmond Sport 2-1

Roda JC için Helmond Sport karşısında alınan galibiyet, yeni sezonun ilk galibiyeti anlamına geldi. Ancak maçın yarım saatlik bölümünde tablo böyle görünmüyordu, çünkü Helmond ekibi Koen Jansen’in kendi kalesine attığı golle Parkstad Limburg Stadı’nda 0-1 öne geçti.

Ev sahibi ekip, yediği golden beş dakika sonra dengeyi yeniden sağladı. Mitchel Paulissen’in kullandığı korneri Marco Tol kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-1. İkinci yarının başlarında Lucas Beerten skoru belirledi. Arka direkte bir korneri tamamladı: 2-1.