Kessie’nin izinden… Suudi Ligi’nin gergi makinesi, Al-Nassr ve Al-Ittihad’ın yıldızlarını vurdu

Suudi Roshen Ligi’nin transfer piyasası, büyük yıldızları vurmaya devam etti; Al-Nassr ve Al-Ittihad’ın yıldızları, önümüzdeki yaz transfer döneminde Al-Ahli’nin Fildişili orta saha oyuncusu Frank Kessié’nin kaderini paylaşmaya çok yaklaştı.

Bazı basın haberleri, Al-Ahli'nin bu ayın sonunda sona erecek olan Kessié'nin sözleşmesini yenilemekten vazgeçtiğini doğrulamıştı; bu karar, transfer komitesinin daha önce sunulan yenileme talebini onaylamasına rağmen alındı.

Suudi "Al-Riyadiya" gazetesi, sözleşmeleri de bu ayın sonunda sona erecek olan Al-Nassr ve Al-Ittihad'ın orta saha oyuncuları Hırvat Marcelo Brozović ile Brezilyalı Fabinho'nun durumunun farklı olduğunu ortaya koydu.

Gazete, Al-Nassr ve Al-Ittihad kulüplerinin Brozović ve Fabinho'nun sözleşmelerini yenilemek için Transfer Komitesi'ne başından beri başvuruda bulunmadıklarını belirtti; bu durum, kulüplerin gelecek sezon bu iki oyuncudan ayrılma niyetinde olduklarını ortaya koyuyor.

Al-Nassr, gelecek sezon Brozović’in ayrılışını telafi etmek için bir yabancı oyuncuyu radarına aldı; ancak bu transfer gerçekleşmezse Hırvat orta saha oyuncusuyla sözleşme yenileme yoluna gidebilir.

Öte yandan, Al-Ittihad yönetimi gelecek sezon Fabinho’nun sözleşmesini yenilememe kararı aldı; ancak hem Al-Nassr hem de Al-Ittihad, yaz transfer döneminde herhangi bir gelişme olması durumunda bu iki yıldızın sözleşmelerini yenilemek için talepte bulunma şansına sahip.

Bazı haberlerde, Suudi Arabistan Futbol Ligi’nin transfer komitesinin, hem yeni oyuncularla sözleşme imzalamak hem de mevcut takım oyuncularının sözleşmelerini yenilemek konusunda bazı kısıtlamalar getirdiği ortaya çıktı.