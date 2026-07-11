Kessie, Juventus’u bekliyor… Suudi teklifleri ortalığı karıştırıyor

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Suudi Al-Ahli’nin eski oyuncusu Fildişili Frank Kessie’nin geleceğine ilişkin mevcut yaz transfer döneminde yeni gelişmeleri açıkladı ve oyuncunun İtalyan ligine geri dönmeyi en büyük önceliği olarak gördüğünü vurguladı.

Romano’ya göre, Kessie, Juventus’a transfer olmayı çok istiyor ve hizmetlerini almak isteyen birkaç Suudi kulübünün ilgisine rağmen, transferin önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanmasını umuyor.

Romano, oyuncunun menajerinin kendisiyle sözleşme imzalamak isteyen Suudi kulüplerinden teklifler aldığını, ancak Kessie’nin menajerine şu anki önceliğinin İtalya’ya dönüp Juventus forması giymek olduğunu açıkça bildirdiğini belirtti.

Bu tutum, Kiese’nin daha önce Milan formasıyla İtalya Ligi’nde yaşadığı başarılı deneyimin ardından geldi; oyuncu, Barcelona’ya ve ardından Suudi Arabistan’ın Al-Ahli kulübüne transfer olmadan önce bu ligde büyük bir ün kazanmıştı.

Ayrıca okuyun... Hiç kimse projenin üstünde değil... Yaisle’nin bahsi, Al-Ahli’yi zaman ayarlı bir bombanın önüne koyuyor

Romano, oyuncunun önümüzdeki birkaç gün içinde Juventus’a bir süre tanıyacağını ve bu süre zarfında, ister Al-Ahli ile anlaşma düzeyinde ister uygun bir sözleşme metni üzerinde olsun, müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşanmasını umduğunu belirtti.

Ayrıca, Kessie’nin diğer tekliflerin kapısını kesin olarak kapatmayacağını, Juventus ile olan transferin istenen şekilde ilerlememesi durumunda önündeki tüm seçenekleri değerlendireceğini de sözlerine ekledi.

Oyuncunun Serie A’ya dönme isteği, Juventus’un onu kadrosuna katma hevesi ve Suudi Arabistan’dan gelen güçlü tekliflerin devam etmesi göz önüne alındığında, önümüzdeki günler Fildişili yıldızın bir sonraki durağını belirlemede belirleyici olacak gibi görünüyor.