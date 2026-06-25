Kessié: Dünya Kupası yolu İtalya’ya uzanıyor; Juventus, Fildişili oyuncu için “öncü” konumda

Fildişi Sahili milli takımıyla DünyaKupası'nın öne çıkan isimlerinden biri olan ve Almanya'ya karşı bir gol bile atan Franck Kessié, İtalyan devlerinin transfer piyasasında da öne çıkan isimlerden biri olabilir. Kessié, 2015'ten 2022'ye kadar Atalanta, Cesena ve Milan formalarını giydiği Serie A'ya geri dönebilir. Ancak bu dönüş, Juventus’un siyah-beyaz renkleriyle gerçekleşebilir. Bahis şirketleri, Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımında geçirdiği üç yılın ardından Torino’ya transfer olacağına inanıyor ve Sisal ile Snai’de bu ihtimali 4,00 oranla sunuyor.





Luciano Spalletti’nin takımı, İtalya şampiyonu Inter’e karşı bahis oranlarında önde; Milan derbisinde takım değiştirmesi ihtimaline 5,00 oran veriliyor. Massimiliano Allegri’nin yeni Napoli takımına transferi için de aynı oran geçerli. Biraz geride, 6,00 oranla Roma yer alıyor; burada Allegri, Bergamo’da kendisine koçluk yapan Gian Piero Gasperini ile yeniden bir araya gelebilir. Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir başka seçenek olan Como’ya transferi ve Barcelona’ya transferinden dört yıl sonra Milan’da yeni bir deneyim yaşaması ihtimali ise 7,50 oranla değerlendiriliyor.