Kessié: Dünya Kupası yolu İtalya’ya uzanıyor; Juventus, Fildişili oyuncu için “öncü” konumda

Fildişi Sahili milli takımıyla Dünya Kupası'nın öne çıkan isimlerinden biri olan ve Almanya'ya karşı bir gol bile atan Franck Kessié, İtalyan devlerinin transfer piyasasında da başrol oynayabilir. Kessié, 2015'ten 2022'ye kadar Atalanta, Cesena ve Milan formalarını giydiği Serie A'ya geri dönebilir. Ancak bu dönüş, Juventus’un siyah-beyaz renkleriyle gerçekleşebilir. Bahis şirketleri, Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımında geçirdiği üç yılın ardından Torino’ya transfer olacağına inanıyor ve Sisal ile Snai’de bu ihtimale 4,00 oran veriyor.





Luciano Spalletti’nin takımı, İtalya şampiyonu Inter’e karşı bahis oranlarında önde; Milan derbisinde takım değiştirmesi ihtimaline 5,00 oran veriliyor. Massimiliano Allegri’nin yeni Napoli’sine transferi için de aynı oran geçerli. Biraz geride, 6,00 oranla Roma yer alıyor; burada, Bergamo’da onu çalıştıran Gian Piero Gasperini ile yeniden bir araya gelebilir. 7,50 oranına çıkıldığında ise Como ile bir başka Şampiyonlar Ligi seçeneği ve Barcelona’ya transferinden dört yıl sonra Milano’da yeni bir deneyim söz konusu.