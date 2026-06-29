Saygı ve ihtiyatı harmanlayan kendinden emin bir üslupla, Fildişi Sahili milli takımının yıldızı Frank Kessié, Norveç ile oynanacak merakla beklenen karşılaşmanın atmosferini ısıttı ve “Filler”in maça gürültü ve vaatlerle değil, alçakgönüllülük ve çalışkanlıkla gireceğini vurguladı. Orta sahanın kalbinden gelen net bir mesaj: Disiplinin sesinden daha yüksek bir ses yoktur.

Kessié, beIN SPORTS’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Evet, Norveç ile oynayacağız. Çok iyi bir kadroya sahip bir takım; çok iyi oyuncuları var, hatta gerçekten büyük isimler var.” Rakibin gücünü kabul eden Kessié, maç öncesi Fildişi Sahili kampındaki konsantrasyonun boyutunu ortaya koydu.

Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında orta saha oyuncusu olan Casey, sözlerine şöyle devam etti: "Umduğum gibi ve daha önce de belirttiğim gibi, gücümüz alçakgönüllülüğümüzde yatıyor. İşimize bağlıyız ve odak noktamız daha çok kendimizdir." Casey, karşılaştırmalardan ve tahminlerden uzak durarak, bu felsefeyi milli takımının hedeflerinin ana teması olarak belirliyor.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Teknik direktörümüzün talimatlarını ve uygulamaya çalıştığı şeyleri takip etmeye çalışıyoruz ve bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz… Bu yüzden harika bir maç olacak, çok güzel bir maç olacak ve biz bu anları yaşamak, hem yaşamak hem de tadını çıkarmak için buradayız.”

Kessié’nin açıklamaları, taraftarların maça olan beklentisini daha da artırıyor. Fildişi Sahili Milli Takımı, taktiksel disiplin ve anın tadını çıkarma arzusuyla donanmışken, karşısında ise her rakibi tehdit eden parlak isimleri barındıran Norveç Milli Takımı yer alıyor.