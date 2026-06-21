Fildişi Sahili, 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turunda Almanya’ya 1-2 yenilmesine rağmen, oyuncularının dünyanın en büyük futbol sahnesinde gol atmaya devam etmesi, Suudi Ligi için sevindirici bir haber oldu.

Suudi Al-Ahli'nin yıldızı Frank Kessié, 30. dakikada Fildişi Sahili milli takımının ilk golünü atarak takımına Almanlar karşısında üstünlük sağladı ve Roshen Ligi oyuncuları arasında turnuvanın golcüleri listesine adını yazdırdı.

Almanya, ikinci yarıda skoru tersine çevirip son 32 turuna yükselmeyi garantilese de, Kessié’nin golü istatistikler açısından sıradan bir gol değildi.

Uluslararası istatistik ağı "Opta"ya göre, Suudi Arabistan Ligi kulüplerinin oyuncuları ilk kez tek bir Dünya Kupası turnuvasında üç farklı milli takımın kalesine gol attı.

Al-Qadisiyah'ın Meksikalı forveti Julian Quionones, Güney Afrika karşısında ülkesinin milli takımı adına bir gol atarak bu muhteşem rekoru başlattı.

Onu, Suudi milli takımı adına Uruguay'ın kalesini sarsan bir gol atan Al-Ittihad'ın savunma oyuncusu Abdul-Ilah Al-Omari izledi.

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Ardından sıra, Almanya kalesine attığı golle üçlüyü tamamlayan Frank Kessié’ye geldi ve Suudi Arabistan Ligi’ne Dünya Kupası tarihindeki eşi benzeri görülmemiş bir rekor kazandırdı.

Bu başarının dikkat çekici yanı, tek bir milli takımla sınırlı kalmayıp, üç farklı futbol bölgesini temsil eden üç milli takıma yayılmış olmasıdır; bu da Suudi Liginin son yıllarda ulaştığı yaygınlığın boyutunu yansıtmaktadır.

Al-Omari Asya futbolunu temsil ederken, Kenyonis ise CONCACAF bölgesini temsil eden Meksika formasıyla sahneye çıktı; ardından Kessié, Fildişi Sahili milli takımıyla Afrika’ya damgasını vurdu.

Bu rakamlar, Roshen Ligi’nin etkisinin artık sadece dünya yıldızlarını çekmekle sınırlı olmadığını, farklı futbol okullarını temsil eden ve en üst seviyede fark yaratan oyuncular aracılığıyla Dünya Kupası’na katılan milli takımlara da uzandığını teyit ediyor.