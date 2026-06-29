Keskin sözlerle… Hafiz Daraji, Cezayir ve Avusturya’nın İran’ı elemek için hile yaptığı yönündeki suçlamalara yanıt verdi

Cezayirli yorumcu Hafiz Daraji, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son turunda oynanan maçın ardından, kendi milli takımı ile Avusturya milli takımına yöneltilen suçlamalar hakkında görüşlerini dile getirdi.

Cezayir, Avusturya ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takım da Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükseldi ve Cezayir, bir sonraki turda İspanya ile karşılaşmaktan kurtuldu.

Maçın ardından, her iki takımın da berabere kalarak birlikte tur atlamak için kasıtlı olarak işbirliği yaptığı ve hile yaptığına dair bazı suçlamalar ortaya çıktı; bu durum, İran'ın Dünya Kupası'ndan elenmesine yol açtı.

Her iki taraf da, birlikte tur atlamak ve Cezayir'in 32'li turda İspanya ile karşılaşmasını önlemek için berabere kalmak üzere önceden bir anlaşma yapıldığını yalanladı.

Hafiz Draji ise “X” hesabından bu tartışmaya ilişkin şu yorumu yaptı: “Futbolda komplo, iki milli takımın üçüncü bir takımı elemek için işbirliği yapmasıyla tamamlanır. Cezayir ve Avusturya ise hiçbir milli takıma karşı işbirliği yapmadı; her ikisi de kendi sportif çıkarlarına hizmet eden sonucu elde etti ve bu, oyunun kurallarına aykırı olmayan meşru bir süreçtir.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Her beraberlikte komplo arayanlar, futbolun yorumlar ve suçlamalarla değil, yeşil sahada karara bağlandığını göz ardı ediyorlar.”







