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Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
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Keskin nişancı ve kale bekçisinin öncülüğünde: Suudi Arabistan, Körfez 27'nin ödüllerine damga vurdu

Suudi Arabistan - Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Gulf Cup
M. Al Owais
H. Al-Hammami
A. Qasem
F. Al-Buraikan
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Yemen

Suudi Arabistan neredeyse her şeyi kazandı

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın oyuncuları, resmi olarak şampiyonluğun ardından, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu "Körfez 27" ödüllerine damga vurdu.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez şampiyonluğunun finalinde bugün Salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda karşılaştığı Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nı 2-0 mağlup etti.

Maçın bitiminin ardından, Körfez Futbol Federasyonu turnuvanın en iyi ödüllerinin sahiplerini açıkladı; Suudi Arabistan oyuncuları bu ödüllere damga vurdu.

Başlangıç final maçından oldu; Al-Ahli ve Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncusu Salih Ebu'ş-Şamat maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Ayrıca Hemmam el-Hemami turnuvanın genel olarak en iyi oyuncusu ödülünü, Muhammed el-Uveys ise en iyi kaleci ödülünü aldı. Yemenli Adil Abbas ise tek istisna oldu; en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı.

Buna karşılık, Al-Ahli ve Suudi Arabistan Milli Takımı forveti Firas el-Bureykan, ikisi Umman'a ve biri Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı ağlarına olmak üzere 3 gol atarak turnuvanın gol kralı ödülünü aldı.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 2003 Arap Körfezi Kupası'nı kazandığı zamandan bu yana, yani 23 yıl sonra ilk kupası olduğunu hatırlatalım. Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı ise 2013'ten beri hasret kaldığı kupayı geri almayı başaramadı.

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