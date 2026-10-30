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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2021AFP
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Keskin bir bakış: Suudi Arabistan temsilcisi, Altın Top oylamasındaki istisnai listede

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Kane, ödülü Mbappe'den küçük bir farkla kaptı

Fransız "L'Equipe" gazetesi bu Cuma akşamı, 2026 Ballon d'Or ödülünün oylama jürisindeki 4 üyenin, nihai sıralamada ilk sıraları işgal eden on futbolcuyu seçmeyi başardığını, ancak doğru sıralamayı tutturamadıklarını açıkladı.

Listede "The Globe and Mail" gazetesinin muhabiri Kanadalı Neil Davidson, "Thmanyah" platformunun temsilcisi Suudi Arabistanlı Halid el-Arrafe, "Media Wales" ve "Trinity Mirror" muhabiri Galli Paul Abbandonato ile "France Football" dergisinin yazı işleri müdürü Fransız Vincent Garcia yer aldı.

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Garcia'nın oylaması, nihai sıralamaya en yakın oylamalar arasında dördüncü sırada geldi; Kylian Mbappe'yi ilk sıraya koymuştu, ancak ödül sonunda Bayern Münih forveti İngiliz Harry Kane'e gitti.

Kane, kulüp ve milli takımla 73 gol attığı olağanüstü bir sezonun ardından sıralamanın başına geçti; bu arada Mbappe Real Madrid ile parladı ve Yamal, dünya futbolunun en önde gelen yetenekleri arasındaki yerini teyit etmeyi sürdürdü.

Ayrıca Kvaratshelia, Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda önemli bir rol oynarken, Haaland Manchester City ile parlamayı sürdürdü ve Olise, Bayern Münih ile dikkat çekici bir sezon geçirdi.

Ballon d'Or oylamasına, her biri en iyi 10 futbolcuyu seçen 100 uzman gazeteci katılıyor; sisteme göre ilk sıradaki futbolcuya 15 puan, ardından sırasıyla 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 ve 1 puan veriliyor.

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