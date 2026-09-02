"Kesinlikle yetmeyecek!" Eski Bayern oyuncusu, Jonas Urbig ile ilgili planlardan şüphe duyuyor

Yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp 17 Eylül’de ilk kadrosunu açıkladığında, gözler özellikle kaleci pozisyonunda olacak. Julian Nagelsmann ve Manuel Neuer sonrası dönemde yeni 1 numara kim olacak?

1996 Avrupa Şampiyonu ve eski Bayern oyuncusu Thomas Helmer’in bu konuda net bir favorisi var. Sport1'e konuşan Helmer, "Şu anki tabloya bakarsanız: İstanbul’da sansasyonel oynayan ve düzenli maç pratiğine sahip olan Nübel kesinlikle bir aday" ifadelerini kullandı.

Alexander Nübel, Bayern Münih’ten Beşiktaş’a transferinden bu yana müthiş bir form yakaladı ve çıktığı ilk dokuz resmi maçın altısında kalesini gole kapattı. Buna rağmen Helmer için de Neuer’in nihai halefinin kim olacağı "büyük bir soru" olmayı sürdürüyor.

Neuer, 2026 Dünya Kupası için yaptığı kısa süreli geri dönüşte ilk 11’deki yerini Oliver Baumann’dan geri almıştı, ancak artık kesin olarak emekli oldu. Bu nedenle azımsanmayacak sayıda uzman, Bayern’de onun için düşünülen halef Jonas Urbig’den yana görüş bildiriyor. Urbig, Dünya Kupası’nda Neuer, Baumann ve Nübel’in yanında antrenman kalecisi olarak yer almış, ancak resmi kadroda bulunmamıştı.

Ancak Helmer bu senaryoya şüpheyle yaklaşıyor. "Vincent Kompany’nin yönetiminde gerçekten ne kadar süre alacağı soru işareti" dedi. "Sadece Osnabrück’e karşı bir kupa maçıyla -bunu kesinlikle küçümseyerek söylemiyorum- bu iş olmaz."

Ter Stegen, DFB’ye geri mi dönüyor?

Münih cephesinde, Urbig’in as kaleci Neuer’in arkasında süre bulmasının planlandığı vurgulansa da Helmer, bunun Almanya Milli Takımı’nın yeni 1 numarası olmak için yeterli olmadığını düşünüyor. "Kaleci pozisyonunda sürekli oynayan birine ihtiyacınız var" dedi.

Bu profile uyan isim ise, geride kalan sezondaki uzun süreli sakatlığının ardından Amsterdam’a transfer olan ve Ajax’ta ilk 11’in değişmezlerinden biri haline gelen Marc-Andre ter Stegen. Klopp ile ilk temasına dair RTL ve Sky 'a konuşan ter Stegen, "Gerçekten çok güzel bir konuşmaydı. Benim açımdan şu anda tek yapmam gereken sağlıklı kalmaya çalışmak. Bence en önemli şey bu" dedi.