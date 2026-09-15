Rekor milli oyuncu, Sky köşesinde dört aday belirledi. Bunlar arasında, yeniden milli takımı bırakan Manuel Neuer'in mirasını devralabilecek Ajax Amsterdam'dan Marc-Andre ter Stegen de yer aldı. Matthäus, "kesinlikle kadroda olacağını düşündüğünü" yazdı ve şu vurguyu yaptı: "Amsterdam'da performansını sürdürürse, Alman kalesinde bir numara olmak için adaydır."

Matthäus, uzun vadede Alman kalesinin geleceği olarak Bayern Münih'ten Jonas Urbig'i görüyor; orada, muhtemelen son yılında Neuer'in arkasındaki iki numara konumunda olan oyuncuyu DFB'nin "geliştirmesi" gerektiğini, böylece "gelecekte turnuvalarda net bir bir numaraya sahip olunabileceğini" söyledi. "Yaşı itibarıyla en fazla turnuvada oynayabilecek kişi o." Bunun dışında Schalke 04'ten Loris Karius ile Eintracht Frankfurt'un Noah Atubolu'sunu da isimlendirdi.

Matthäus'a göre toplamda yedi ya da sekiz kaleci aday gösterilmek için gündeme gelebilir. Adı geçen dörtlünün yanı sıra son dönemde Alexander Nübel (Beşiktaş İstanbul), Finn Dahmen (Augsburg), Mio Backhaus (Freiburg) ve Oliver Baumann'ın (Hoffenheim) isimleri de anıldı.

Lothar Matthäus: O zaman Loris Karius'un "iyi şansı" var

Performans kriterine göre hareket edilirse, özellikle Karius'un çağrılma konusunda "iyi şansı" olduğunu söyledi. "Geçen sezon olağanüstü kurtarışlar yaptı ve Schalke'nin yükselişinde belirleyici pay sahibi oldu." Yükselişin ardından da, örneğin Bayern Münih ile 0-0 berabere kalınan maçta olduğu gibi, klasını ortaya koyduğunu belirtti. Matthäus, "Liverpool'da Klopp ile yaşadığı geçmiş çekmecede kalmalı" diye ekleyerek Karius'un kariyerindeki belirleyici bir ana gönderme yaptı.

Karius, 2018'e kadar Klopp yönetiminde Liverpool kalesini düzenli olarak korumuştu. Ancak o yıl Real Madrid'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde büyük bir hata yaptı ve sonunda takımına kupaya mal oldu. Bunun ardından Beşiktaş İstanbul ve Union Berlin'e kiralık olarak gitti, bugün 33 yaşında olan kaleci ise 2022'de bonservissiz şekilde Reds'ten kesin olarak ayrıldı. kicker'ın haberine göre, Boğaz'daki ara durağı sırasında Klopp ile ilişkisi soğudu, bu nedenle Klopp yönetiminde bir daha hiç maça çıkmadı. Ocak 2025'te Schalke'ye imza attı ve bu, tüm taraflar için talih kuşu oldu.

Ajax Media

DFB takımı: Ter Stegen neden büyük bir turnuvada hiç Almanya'nın bir numarası olmadı?

Buna karşın ter Stegen için Alman kalesinde yeni bir deneme, muhtemelen ancak kendisine ilk 11 garantisi verilmesi halinde mümkün olabilir. Neuer'in arkasında iki numara olarak geçirdiği birkaç yılın ve yaşadığı büyük sakatlık şanssızlığının ardından, artık 34 yaşında olan file bekçisine hiçbir zaman büyük bir turnuvada bir numara olarak kaleye geçme fırsatı verilmedi. Sonuçta Neuer'in DFB emekliliğinden dönmesiyle birlikte 2026 Dünya Kupası için de başlangıçta as kaleci olarak o düşünülüyordu.

Ancak vücudu ona bir kez daha engel oldu, bunun sonucunda kulüp düzeyinde de gözden düştü ve Barcelona'da geri plana itildi. Haftalar süren bir kriz ve sırt ameliyatının ardından geçen kış Girona'ya kiralandı, ancak burada bir uyluk sakatlığı onu yavaşlattı. Yazın ise ter Stegen ile Ajax arasında sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağlandı.

Ter Stegen, şu ana kadar çıktığı yedi maçta 11 gol yedi, ancak Konferans Ligi play-off'larında da bir hata yaptı. Barcelona ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun burada artık bir geleceği yok.

Klopp'un ilk maçı için Almanya'yı, onun yeni döneminin başlangıcında iddiaya göre çok geniş bir kadro çağırmayı düşündüğü belirtilirken, Uluslar Ligi'nde Hollanda deplasmanı bekliyor. Dört maçlık milli mesaiyi Yunanistan ile oynanacak iki karşılaşma ve Sırbistan'a karşı iç sahadaki bir maç tamamlıyor.