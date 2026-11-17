Mauricio Pochettino, Old Trafford'daki teknik direktörlük koltuğuna henüz resmen oturmadı ancak Manchester United'ı nasıl toparlayacağına dair öneriler gelmeye başladı. Kulübün eski savunmacısı Mikael Silvestre, ocak transfer döneminde takımın gidişatını değiştirebilecek sürpriz bir Chelsea oyuncusuna işaret etti.

Reklam

Silvestre, Chelsea'de forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncunun transferini destekliyor

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Pochettino'yu kulübü küme düşme tehlikesinden uzaklaştırmak için zorlu bir mücadele bekliyor. Ocak transfer dönemi öncesinde eski Manchester United savunmacısı Silvestre, Chelsea'nin genç oyuncusu Estevao'yu ideal bir ilk takviye olarak gösterdi.

Geçen yaz Palmeiras'tan başlangıçta 29 milyon sterlin karşılığında transfer edilen ve Chelsea formasıyla 46 maça çıkan 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde Premier League'de yalnızca bir kez ilk 11'de başladı. O da geçen ay United'a karşı oynanan maçtı. Brezilyalı millî futbolcu, 2-0'lık galibiyette parladı ve bu sonuç Michael Carrick'in görevden alınmasını hızlandırdı.

Silvestre, Estevao hakkında ne söyledi?

Old Trafford'da 361 maça çıkan Silvestre, genç oyuncunun United'ın aradığı profile uyduğuna inanıyor. Ancak Fransız isim, Betarades.gr'ye yaptığı açıklamada Chelsea tutumunu yumuşatmadığı sürece transferin pek olası görünmediğini kabul etti.

Silvestre, "Estevao, Chelsea formasıyla United'a karşı oynadı ve bence neden daha fazla forma giymesi gerektiğini gösterdi. Takımdaki yeri için mücadele edecek gibi görünüyor, bu yüzden United'ın onu transfer etmek için hamle yapacağını sanmıyorum.

Reklam Reklam

"Ama kesinlikle iyi bir oyuncu. Brezilya millî takımında oynuyor ve oyun tarzını beğeniyorum. Transferi mümkün olsaydı United için iyi bir takviye olurdu" dedi.

Related Topics

Savunmadaki eksikler önemli bir sorun olmaya devam ediyor

United yazın bek mevkilerine takviye yapamadığı için hücum hattı tek öncelik değil. İngiltere millî takım oyuncusu Lewis Hall, St James' Park'ta yeni bir sözleşme imzalayarak transfer söylentilerine son verdi. Sakatlıkların da yaşandığı dönemde Old Trafford yönetiminin elindeki alternatifler sınırlı kaldı.

Silvestre, "Lewis Hall, Newcastle'da etkileyici bir sezon geçirdi ve kesinlikle kulübün radarındaydı. Kulüp onu ve başka bekleri transfer etmeye çalıştı ama bunu başaramadı.

Reklam

"Şimdi Luke Shaw'a, Diego Dalot'a, Noussair Mazraoui'ye ve uzun süredir sakat olan Patrick Dorgu'ya güvenmek zorundalar. Bu da işleri kolaylaştırmadı" diye açıkladı.

Pochettino'yu Anfield'da ilk sınavı bekliyor

Pochettino, Manchester'a gelmeden önce çarşamba günü Haiti'ye karşı oynanacak CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final rövanşında ABD millî takımı teknik direktörü olarak görevini tamamlamalı. Ardından 22 Kasım Pazar günü ezeli rakip Liverpool deplasmanında ilk kez United'ın başında sahaya çıkacak.

Reklam

Ocak ayına kadar kulübün durumunu istikrara kavuşturmaya çalışan Pochettino için eksiklerle dolu bir savunmayla bu büyük rekabetin üstesinden gelmek, daha ilk maçında ciddi bir sınav olacak.