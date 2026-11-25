Bağımsız Futbol Düzenleyicisi Başkanı David Kogan, Manchester City hakkındaki suçlu kararının temyizde onanması halinde kurumunun kulübün sahiplerine karşı harekete geçeceğini ve City’nin büyüklüğünün fark yaratmayacağını söyledi. Düzenleyici kurum, yöneticileri görevden alma ve hatta kulübün satışını zorunlu kılma yetkisine sahip. Premier League ise milletvekillerinin oturumunu “öfkeli mesajlarla” böldü.

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Kogan, Manchester City’ye karşı harekete geçmeye hazır

Kogan, çarşamba günü Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi’ne yaptığı açıklamada, düzenleyici kurumun City’nin sahiplerine karşı harekete geçmek için “kesinlikle gereken cesareti göstereceğini” ve en ciddi durumlarda kulübün satışını zorunlu kılabileceğini söyledi. Eylül ayında Premier League kurallarını 114 kez ihlal etmekten suçlu bulunan City karara itiraz etti. Öte yandan rakip kulüpler, sponsorların dava açması halinde hukuki masrafları karşılamayı kabul etti .

Kogan sözlerini şöyle sürdürdü: “Kulübün adını unutun. Büyüklüğünü unutun. Meselenin boyutunu unutun. Sırf belli bir büyüklükte olduğu için bir kulübe ilişkin yasal görevlerimizi görmezden gelemeyiz.”

Kulüp sahipleri ayrılmaya zorlanabilir

The Times’ın haberine göre Kogan, uygulanabilecek yaptırımları da anlattı ve milletvekillerine şunları söyledi: “Uygulayabileceğimiz yaptırımlara bakarsanız, herhangi bir işlem yapmak için yeterli kanıt bulunmadığına karar vermekten bu kişileri yöneticilikten almaya ve gelecekte kulüple ya da İngiliz futboluyla herhangi bir ilişkilerini kesmeye kadar her türlü seçeneğimiz var.”

Düzenleyici kurumun genel müdürü Richard Monks, uygun bulunmayan bir kulüp sahibine satış için süre tanınacağını, ardından satışı denetlemek üzere üçüncü bir tarafın görevlendirileceğini açıkladı. “Fiyat, kulüp sahibinin satmaya razı olduğu tutarın altında kalırsa öyle olsun,” dedi.

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Premier League oturumu böldü

Komite Başkanı Dame Caroline Dinenage, Premier League’in Manchester City davasında hukuki masraflara yaklaşık 500 milyon sterlin harcadığına ilişkin önceki sözleri üzerine ligden mesajlar aldığını söyleyince oturuma ara verildi. Dinenage, “Bir an araya girip şunu söyleyebilir miyim? Premier League, Manchester City davasıyla mücadele etmek için 500 milyon sterlin harcamadığını söylememi çok istiyor,” dedi.

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Ardından şunları ekledi: “Bunu söylüyorum çünkü Premier League’den, size bunu iletmemi isteyen öfkeli mesajlar alıyorum.” Kogan ise “İtiraf etmeliyim ki bunun etkileşimli bir oturum olduğunu bilmiyordum,” diye espri yaptı.

City’nin temyiz duruşması Aralık ayında

City’nin temyiz duruşmasının Aralık ortasında yapılması, kararın ise yeni yılda çıkması bekleniyor. İtirazın reddedilmesi halinde düzenleyici kurumun da kulübün sahipleri ve yöneticileri hakkında kendi değerlendirmesini başlatması muhtemel.

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Premier League kuralları, puan silmeden ligden ihraç edilmeye kadar uzanan yaptırımlara izin veriyor. Bu arada Enzo Maresca’nın takımı, pazar günü lider Arsenal’a karşı kritik bir deplasman maçına çıkacak.