"Kesinlikle"... FIFA'dan Deschamps'ın hakemlikle ilgili sorusuna kesin yanıt

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Hakem Komitesi Başkanı İtalyan Pierluigi Collina, dün Salı akşamı 2026 Dünya Kupası yarı finalinde “Les Bleus”un İspanya’ya 2-0 yenilmesinin ardından Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps’ın yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Colina, iki takım arasındaki maçı yöneten Salvadorlu hakem Ivan Barton'u savundu ve turnuvanın kritik aşamalarında hakem seçiminin en yüksek standartlara göre yapıldığını, Dünya Kupası hakemlerinin dünya çapında bir seviyeye sahip olduğunu vurguladı.

Fransız RMC kanalının aktardığına göre, Deschamps'ın bir yarı final maçı kadar önemli bir karşılaşmayı yönetme konusunda hakemin yeteneğini sorgulamasının ardından Colina şöyle konuştu: “FIFA’nın cevabı net: Evet, kesinlikle. Hakemlerimiz dünya standartlarında.”

Deschamps, Fransa-İspanya karşılaşmasının ardından, hakem Ivan Barton’un seviyesinden dolaylı olarak şüphe duyarak tartışma yaratmıştı. “M6” kanalına yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Sadece bir soru soracağım: Hakem, Dünya Kupası yarı final maçını yönetmek için gerekli seviyeye sahip mi? Bu soruya cevap vermeyeceğim, ancak birçok durum vardı.”

Fransız milli takım teknik direktörü, “beIN Sports” kanalına yaptığı başka bir açıklamada ise şunları ekledi: “Eğer bir şey söylersem, kaybettiğimiz için mazeret aradığım söylenecek. Ama size şu soruyu soruyorum: Hakem, yarı final maçını yönetmek için gerekli seviyeye sahip mi? Bir penaltı var, ancak bu tek durum değil; bir dizi kararın parçasıydı.”

Deschamps sözlerine şöyle devam etti: “Bu geceki maçın hakemine karşı bir şeyim yok, ancak bu soruyu kendinize sormalısınız.”

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Fransa-İspanya maçını yönetme görevini 35 yaşındaki Salvadorlu hakem Ivan Barton’a vermişti. Barton, genç yaşına rağmen büyük bir deneyime sahip; bu, 2022 Katar Dünya Kupası’ndaki görevinden sonra Dünya Kupası finallerinde ikinci kez görev alışıydı.