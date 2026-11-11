İngiltere kaptanı Harry Kane, Wembley Stadyumu'nda Hırvatistan'a karşı ülkesinin formasını 126. kez giyerek tarihe geçmeye hazırlanıyor. Rekor niteliğindeki bu dönüm noktası, kaleci efsanesi Peter Shilton'ın da yer alacağı maç öncesi özel bir törenle, en üst düzeyde gösterilen istikrar kutlanarak anılacak.

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Kane, Wembley'de İngiltere erkek millî takımının forma giyme rekorunu kırmaya hazırlanıyor

İngiltere kaptanı Harry Kane, perşembe akşamı Wembley Stadyumu'nda Hırvatistan'a karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçında millî formayı 126. kez giyerek tarihe geçmeye hazırlanıyor. Kane, 20 yıllık kariyerinde 125 kez millî formayı giyen ve erkek millî takım rekorunu 1989'dan bu yana elinde tutan Peter Shilton'ı geride bırakacak.

Bu tarihî başarıyı onurlandırmak için Wembley'de maç öncesinde özel bir tören planlanıyor. Rekoru resmen devredecek olan Shilton da törende Kane'i onurlandıracak.

Ayrıca Kane'in kısa süre önce kazandığı prestijli Ballon d'Or ödülü de ev sahibi taraftarların önünde resmen kutlanacak.

Kane, istikrarını ve kariyerinde iz bırakacak rekoru değerlendirdi

İngiltere erkek millî takımında en çok forma giyen oyuncu olma yolculuğunu değerlendiren Kane, bu rekorun kendini işine adamasının, perde arkasındaki sıkı çalışmasının ve en üst düzeyde yıldan yıla gösterdiği istikrarın en güçlü kanıtı olduğunu vurguladı.

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Kane, “Kesinlikle [kariyerimin en büyük başarıları] arasında. Bence en üst düzeydeki istikrarı gösteriyor. Her büyük oyuncu da yıldan yıla iyi performans sergileyebilmek ister” dedi.

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“Millî formayı bu kadar kez giymiş olmak, [Ballon d'Or] konuşmamda bahsettiğim şeylerin, perde arkasındaki bütün emeğin ve kendimi işime adamamın bir göstergesi. Kesinlikle kariyerimin en önemli dönüm noktalarından biri.”

Ballon d'Or'u taraftarlarla paylaşmak istiyor, takım kültürünü övüyor

Ballon d'Or kupası hâlâ Münih'te güvende olsa da Kane, bu önemli bireysel ödülü, yolculuğunda kendisine destek olan millî takım arkadaşları ve taraftarlarla paylaşmak için kupanın Wembley'de bulunmasını umduğunu söyledi.

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Kane, “Hâlâ Münih'te ama umarım yarın orada olur. Bence herkes kazanmamdan son derece gurur duyuyor” dedi. “Benim için takım arkadaşlarımı ve kazanmama yardımcı olan insanları görmek harika. Bayern Münih, İngiltere ve İngiliz taraftarlar için harika oldu. İnanılmazdı, verilen bütün destek için minnettarım.”

Bu arada İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Kane gibi deneyimli isimlerin oluşturduğu fedakâr takım kültürünü övdü. Tuchel, tecrübeli oyuncuların millî takıma yeni çağrılan gençleri kolaylıkla aralarına alıp onlara rehberlik ettiğini belirtti.

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Kane'in hedefinde yeni rekorlar ve başarılar var

Millî takımda forma giyme sayısı ve bireysel ödüller bakımından zirveye ulaşmasına rağmen Kane, kariyer hedeflerine sınır koymayı düşünmediğini söylüyor. Fiziksel olarak kendisini olağanüstü iyi hisseden yıldız golcü, İngiltere formasıyla 100 gole ulaşmak da dâhil olmak üzere yeni hedeflere odaklanmış durumda.

Kane, “Hiçbir şeye sınır koymayı sevmiyorum. Son millî takım kampında İngiltere formasıyla 100 gole ulaşmayı konuştuk. Bence bu da mümkün olan en kısa sürede ulaşmaya çalışılacak inanılmaz bir dönüm noktası” dedi.

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“Millî formayı giyme sayısına gelince, olayları akışına bırakmayı tercih ediyorum. Turnuvalarda son aşamalara kadar yükselerek son derece iyi işler çıkardık; dolayısıyla millî maç sayımı artırma fırsatım var. Şu anda kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Umarım daha uzun yıllar oynayıp başka neler başarabileceğimi görürüm.”