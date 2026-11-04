Andoni Iraola, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz başlangıcının İstanbul'da sona ermesinin ardından hayal kırıklığını gizleyemedi. İki kez öne geçmesine rağmen Liverpool, geçici teknik direktör Dirk Kuyt yönetimindeki mücadeleci Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe ise unutulmaz bir galibiyet elde etti.

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Duran top sorunları Liverpool'un peşini bırakmıyor

Liverpool Teknik Direktörü Iraola, takımının temel savunma durumlarıyla başa çıkamaması nedeniyle Fenerbahçe karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından sarsıldı. Bu mağlubiyet, Liverpool'un bu sezon Avrupa'daki kusursuz karnesine son verdi. İspanyol teknik direktör, Türk devinin maça geri dönmesini sağlayan bir dizi önlenebilir hatadan yakındı. Iraola, son düdüğün ardından baskılı deplasman atmosferinde takımının hangi alanlarda yetersiz kaldığını anlattı.

Iraola, maç sonrası basın toplantısında gazetecilere, “Bu maçı neden kaybettiğimize dair bulabildiğim başlıca neden, üç duran toptan gol yememiz. Ligde bunu çok iyi yapıyorduk, bugüne kadar da oldukça iyi yapıyorduk,” dedi.

Teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun Fenerbahçe'nin güçlü yönlerinden biri olduğunu biliyorduk. Bir serbest vuruştan, bir kornerden ve hatta son bölümde uzun bir taç atışından gol yedik. Bu goller canımızı yaktı çünkü iyi oynadığımız, oyunu kontrol ettiğimiz ve rakip kaleye gittiğimiz bölümlerin ardından iki kez öne geçip golleri bulduk. Ancak sonrasında kesinlikle daha iyi savunmamız gereken pozisyonlarda gol yedik.”

Kuyt ve Iraola için çalkantılı bir gece

Perşembe günü görevi kalıcı olarak Emre Belozoglu devralmadan önce Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörlüğünü yapan Liverpool efsanesi Kuyt için maç özel bir anlam taşıyordu. Kuyt'ın kadrosunda, eski Premier League yıldızları Ederson, Ngolo Kante ve Romelu Lukaku'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda deneyimli oyuncu vardı. Liverpool ise hafta sonu Arsenal'e yenilmesinin ardından kadrosunda değişikliklere gitti. Bradley Barcola ileri uçta ilk 11'de başlarken Trey Nyoni orta sahadan hücuma öncülük etti.

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Liverpool başlangıçta rahat bir görüntü çizdi ve genç yetenek Nyoni'nin savunmadan sekerek Ederson'ı geçen vole vuruşuyla öne geçti. Bu gol, 19 yaşındaki oyuncunun kulüp adına ilk golüydü. Nyoni ayrıca, 2010'da Kuyt'tan bu yana Türkiye'de gol atan ilk Liverpool oyuncusu oldu. Ancak ev sahibi ekip kısa sürede karşılık verdi: Mason Greenwood'un serbest vuruşu Jeremy Jacquet'den sekerek Alisson'ı ters köşede bıraktı.

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Oyuna giren yıldızlar galibiyeti getiremedi

Galibiyet golünü arayan Iraola, Florian Wirtz, Cody Gakpo ve Alexander Isak'ı oyuna aldı. Gakpo ile Isak'ın etkili iş birliği sonucunda İsveçli millî oyuncunun kafa vuruşuyla Liverpool yeniden öne geçince bu hamle işe yaramış göründü. Ancak Iraola'nın endişe ettiği savunma zaafları kısa sürede tekrar ortaya çıktı. Yalnızca dört dakika sonra Gakpo, Ngolo Kante'nin ortasını istemeden tehlikeli bölgeye aşırdı. Alisson çaresiz kalırken Archie Brown topu ağlara göndererek eşitliği sağladı.

Liverpool'un uzaklaştıramadığı topu ceza sahasına havalandıran Brown, geri dönüşü tamamlayan golün hazırlayıcısı oldu. Vedat Muriqi herkesten yükseğe çıkarak yaptığı kafa vuruşuyla topu köşeye gönderdi ve ev sahibi taraftarları coşturdu. Iraola, “Hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü buraya gelip oynamak zor. Maçın büyük bölümünde kazanabileceğimizi düşünüyorduk ama elbette bu gerçekleşmedi,” dedi.

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Iraola savunmadaki hataları inceleyecek

Bu yenilgi, Liverpool'un Türkiye'deki endişe verici serisine bir halka daha ekledi. Kulüp, aynı şehirde kazandığı 2005 Şampiyonlar Ligi zaferinin tarihî anılarına rağmen Türkiye'deki son altı maçını kaybetti. Iraola'nın maç sonrası analizinde ise yenilen gollerin nasıl geldiği ön planda olacak.

Liverpool'un teknik direktörü sözlerini şöyle tamamladı: “Özellikle ilk ve üçüncü gol üzerinde durmalıyız. İkinci gol dönen toptan geldi ama ilkinde barajı doğru kurduğumuzu düşünmüyorum. Son golde de Muriqi, üç savunmacıya karşı topu kazandı. Bunlar kesinlikle daha iyi savunmamız gereken pozisyonlar.”

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Rekorlara geçen zıt sonuçlar

İstanbul'daki karşılaşma, Liverpool açısından birbirine taban tabana zıt iki dönüm noktasına sahne oldu. Olumlu tarafta Nyoni, 19 yıl 127 günlükken Avrupa kupalarında kulüp adına ilk golünü atarak bunu başaran en genç Liverpool oyuncusu oldu.

Ancak bu başarı, kulüp adına istenmeyen bir rekorun gölgesinde kaldı. Isak'ın 69. dakikada Liverpool'u 2-1 öne geçiren golü, takımın sonunda kaybettiği büyük bir Avrupa kupası maçında öne geçtiği en geç an olarak kayıtlara geçti.