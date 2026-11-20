Vincent Kompany, Bayern Münih’in cuma günü 1. FC Koln ile oynayacağı Bundesliga maçı öncesinde yeniden saha kenarındaki yerini alacak. Bir sağlık sorununun ardından dört hafta boyunca iyileşmeye çalışan Belçikalı teknik direktör, tıbbi testlerini, rakip teknik direktörlerin desteğini ve takımını evinden izlemeyi anlattı.

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Kompany, Allianz Arena’daki teknik direktör kulübesine dönüyor

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, takımının cuma günü Allianz Arena’da 1. FC Koln ile oynayacağı Bundesliga maçı öncesinde yeniden saha kenarına dönüyor. Meninks irritasyonunun yol açtığı bir sağlık sorunu nedeniyle dört hafta uzak kalan 40 yaşındaki teknik direktör, doktorlardan tam onay aldıktan sonra millî takımlardan dönen oyuncularını perşembe günü Sabener Strasse’de karşıladı.

“Kulüpten ve doktorlardan gördüğüm destek için çok minnettarım. Şimdi yeniden çok iyi hissediyorum ve takımla birlikte olmaktan mutluyum,” diyen Kompany, şöyle devam etti: “Bütün testlerin sonuçları olumlu çıktı. Şunu söylemeliyim ki sağlığım çok iyi; çok sayıda test yaptık ve hepsinin sonuçları temiz çıktı.”

Uyarı işaretlerini görmezden geldiğini kabul etti

Kompany, daha önce Arsenal’e karşı oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçının ardından vücudunu dinlemediğini belirterek zorunlu arasının kendisi için bir uyarı olduğunu kabul etti. Yaşadığı ilk endişeye rağmen, iyileşme sürecinde yanında olan ailesine ve rakip teknik direktörlere teşekkür etti.

“Bunu hafife almak istemiyorum; kesinlikle bir şoktu. Ama aslında ara vermem gerekirken devam etmemin sonucuydu,” diyen Kompany, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ailemin yanı sıra teknik direktör camiasına da teşekkür etmek istiyorum. Her zaman birbirimizle rekabet ediyoruz ama neredeyse her teknik direktör benimle iletişime geçti. Karşı karşıya oynamış, hatta belki anlaşmazlıklar yaşamış olsak bile.”

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Uzaktan izlediği teknik ekibini övdü

Takımdan uzak kaldığı dönemde Kompany, maç günü kararlarından tamamen çekildi ve standartları koruma görevini yardımcıları Rene Maric, Aaron Danks, Floribert Ngalula ve Daniel Fradley’e bıraktı. Maçları evinden izleyen Kompany, Bayern Münih’in Atletico Madrid karşısındaki korkusuz Şampiyonlar Ligi performansının kendisi için öne çıkan bir anı olduğunu söyledi.

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“Hiçbir karar vermedim,” dedi. “Teknik direktör yokken görev devri, işlerin her zamanki gibi sürmesini sağlayacak şekilde yapılmalı. Bunu çok iyi başardılar. Atletico maçını izlemekten gerçekten keyif aldım. Orada olmasam da teknik direktörlük kariyerimin en güzel anlarından biriydi.”

Noel öncesi yoğun fikstür için motive

Dinlenmiş ve uzak kaldığı dönemde geliştirdiği yeni taktik fikirlerle dönen Kompany, Avrupa’nın en büyük beş liginde yenilgisiz kalan son takım olan Bayern Münih’i 29 günde sekiz maçlık zorlu bir dönemde yönetmeye hazır.

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“FC Bayern’de Koln maçına gerçekten çok motive olan biri var. Dört haftadır bekliyorum,” diyen Kompany, sözlerini şöyle tamamladı: “Oyuncular motivasyonumu hissedebilirse yarınki maç için iyi bir temelimiz olur.”