Kesinleşti: Barcola'nın Liverpool'a transferinin mali detayları ortaya çıktı

Liverpool, mevcut transfer döneminde Paris Saint-Germain'in Fransız forveti Bradley Barcola'yı kadrosuna katma konusundaki anlaşmasını sonuçlandırdı.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, İngiliz kulübü 23 yaşındaki forvetin hizmetlerini elde etmek için 106 milyon sterlin tutarında bir bonservis bedeli ile birlikte 17 milyon sterlinlik ek ödemeler yapacak.

Fransız millî oyuncunun, Andoni Iraola'nın takımıyla 5 yıllık bir sözleşme imzalaması ve önümüzdeki 24 saat içinde sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor.

Liverpool, geçen sezon sonunda takımdan ayrılan Muhammed Salah'ın yokluğunu telafi etmeye yardımcı olması için Barcola'yı öncelikli bir hedef olarak belirlemişti; Barcola ise Paris Saint-Germain ile sözleşmesinde iki yıl kalmasına rağmen Anfield'a transfer olmaya kararlıydı.

Görüşmelerdeki bu kırılma, Liverpool cephesinden spor direktörü Richard Hughes, Liverpool CEO'su Billy Hogan ve Fenway Sports Group başkanı Mike Gordon'ın, Paris Saint-Germain cephesinden ise Nasser Al-Khelaifi'nin yürüttüğü müzakerelerin ardından, İngiliz kulübünün salı günü önerilen transferle ilgili tüm detayları netleştirmek için önemli görüşmeler yapmasıyla geldi.

Barcola geçen sezon Luis Enrique'nin takımıyla düzenli olarak forma giydi; Khvicha Kvaratskhelia ve Désiré Doué ile doğrudan rekabet etmesine rağmen 49 maça çıktı, 13 gol attı ve 7 gole asist yaptı. Bu süreçte Paris Saint-Germain hem Fransa Ligi hem de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu savundu.

Barcola, 2021-2022 sezonunda A takımda kendini kanıtlamış ve 152 maçta 39 gol atıp 37 asist yapmıştı. Ancak pazar günü Rennes karşısında 2026-2027 Fransa Ligi'nin açılış müsabakasında takım kadrosunda yer almadı, cuma akşamı Lille ile oynanan 2-2 berabere kalınan maçta da yine kadroda yoktu.

Lyon akademisinin yetiştirmesi olan Barcola, bu yaz Dünya Kupası'nda Fransa millî takımıyla dikkat çeken bir rol üstlendi; sekiz maçın tamamında forma giydi ve 3 gol kaydetti.



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