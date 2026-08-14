Arsenal yönetimine, Gabriel Martinelli'nin çevresi tarafından, Brezilyalı kanat oyuncusunun mevcut yaz transfer döneminde Türk ekibi Galatasaray'a transfer olmak istemediği bildirildi.

Bugün cuma günü "The Athletic" gazetesinde yer alan habere göre, Arsenal Galatasaray'dan Martinelli'yle anlaşmak için 45 milyon euro, yani 38,4 milyon sterlin değerinde bir teklif aldı; ancak oyuncu transfere herhangi bir ilgi göstermiyor.

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Martinelli'nin Arsenal ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor; kulüp sözleşmeyi 2028'e kadar uzatma opsiyonuna sahip olsa da yenileme konusunda henüz görüşmeler başlamadı.

25 yaşındaki oyuncu, cazip bir mali teklif gelmesi halinde Arsenal'in teklifleri değerlendirebileceği isimler arasında yer almaya devam ediyor; ancak kendisi kulüpten ayrılmayı istemiyor.

Arsenal bu yaz Club Brugge'den Yunan kanat oyuncusu Christos Tzolis'i transfer etti; ayrıca Brezilyalı Vinícius Júnior'ı kadrosuna katmaya da ilgi göstermiş, ancak oyuncu Real Madrid ile sözleşmesini yenilemişti.

Satma isteği

Arsenal, bazı oyuncuların satılmasının mali dengeyi sağlamak için gerekli olacağının bilinciyle mevcut yaz transfer piyasasına girdi.

Forvet Leandro Trossard 20 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a gitti, orta saha oyuncusu Christian Nørgaard ise 7 milyon sterlin karşılığında Everton'a transfer oldu; ancak kulüp, transfer dönemi kapanmadan önce daha fazla satış gerçekleştirmenin gerekli olduğunu düşünmeye devam ediyor.

Martinelli, 2019 yılında Brezilya ekibi Ituano'dan Arsenal'e katıldı ve o günden bu yana A takımla 278 maça çıkarak 62 gol kaydetti.

Brezilyalı kanat oyuncusu geçen sezon çeşitli kulvarlarda 53 maçta forma giydi; bu maçlarda 11 gol atıp 7 asist yaptı. Arsenal ise Premier Lig şampiyonluğunu kazandı ve UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı.