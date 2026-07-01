Kesin sözlerle… Atlético Madrid başkanı, Álvarez’ın geleceği hakkındaki tartışmalara son verdi

Atlético Madrid Başkanı Enrique Cerezo, bugün Çarşamba günü, kulübünün Arjantinli milli futbolcu Julián Álvarez’i bu yaz transfer döneminde satmaya hazır olmadığını vurguladı.

Alvarez, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Avusturya arasında oynanan maçın ardından, hayalini gerçekleştirmek için Atlético Madrid'den ayrılmak istediğini kamuoyuna açıklamıştı.

Çeşitli basın haberlerine göre Alvarez bu yaz Barcelona'ya transfer olmak istiyor, ancak Avusturya maçı sonrası yaptığı açıklama Atlético yetkililerini kızdırdı.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı, "RNE" radyosuna yaptığı açıklamada Serizo şunları söyledi: "Bu durum bizi şaşırttı ve yapmamız gerekeni yaptık: Onun Atlético Madrid'in bir oyuncusu olduğunu, hiçbir taraftan herhangi bir teklif almadığımızı ve teklif olsa bile onu satmak istemediğimizi vurguladık."

Öte yandan, Barcelona oyuncusu Lamine Yamal, Arjantinli forvetin Katalan takımına katılma olasılığıyla ilgili tartışmalara, "Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programında yaptığı konuşmada yorumda bulundu. Yamal, oyuncunun Barcelona'ya gelmesi durumunda "kollarını açarak" karşılanacağını vurguladı ve şöyle ekledi: “Onun yerinde olsaydım, ben de aynısını yapardım.”

Barcelona, Real Madrid ve Arsenal kulüpleri, Atlético Madrid ile 30 Haziran 2030 tarihine kadar süren ve 500 milyon avroluk bir tazminat maddesi içeren sözleşmesi bulunan Arjantinli forvetin transferiyle ilgilendiklerini belirtmişlerdi.