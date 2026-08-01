Goal.com
CanlıBiletler
FBL-POR-LIGA-BENFICA-MOREIRENSEAFP

Çeviri:

Kesin satış: Mourinho, Real Madrid'in kalecisini kadro dışı bıraktı

Transfers
La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
F. Gonzalez
Sevilla
İspanya

Sevilla, bugün cumartesi günü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun planları dışında kalan Real Madrid kalecisi Fran Gonzalez'in transferi konusunda anlaşmaya vardı. 

21 yaşındaki Fran Gonzalez'in, önümüzdeki saatlerde, Endülüs ekibinin gelecek cumartesiye kadar sürecek olan Hollanda'daki kampına katılması bekleniyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Sevilla'nın son iki sezonda Real Madrid Castilla'nın ilk kalecisi olan Fran Gonzalez'in haklarının yüzde 50'sini elde etmek için yaklaşık 3 milyon euro ödeyeceğini aktardı. 

EFE ajansının transferle ilgili bilgi sahibi kaynaklardan aktardığına göre, kaleci Endülüs kulübüyle sözleşmesinin tüm maddeleri konusunda da halihazırda anlaşmış durumda; sözleşme Haziran 2031'e kadar geçerli olacak.

Fran, Real Madrid akademisine 4 yıl önce katıldı ve Castilla takımıyla yaklaşık 50 maça çıktı; ayrıca ilk takımla da bir maç oynadı; bu maç, İspanya Ligi'nin 2024-2025 sezonunun otuzuncu haftasında Santiago Bernabeu'da Valencia'ya karşı oynanan karşılaşmaydı.

Club Friendlies
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Club Friendlies
FC Utrecht crest
FC Utrecht
UTR
Sevilla crest
Sevilla
SEV

Fran Gonzalez'in Sevilla'ya katılması, kaleci Alberto Flores'in takım kadrosundan çıkmasına yol açacak. 22 yaşındaki Flores'in sözleşmesi önümüzdeki 30 Haziran'da sona eriyor ve kulüp, oyuncunun yedek takımla olan sürecinin bittiği görüşünde.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin