Rekor milli oyuncu, Sky köşesinde dört aday belirledi. Bunlar arasında, yeniden milli takımı bırakan Manuel Neuer’in mirasını devralabilecek Ajax Amsterdam’dan Marc-Andre ter Stegen de yer aldı. Matthäus, "Kesinlikle kadroda olacağını düşünüyorum" diye yazdı ve şu vurguyu yaptı: "Amsterdam’da performansını sürdürürse, Almanya kalesinde bir numara olmak için adaydır."

Matthäus uzun vadede ise Almanya kalesinin geleceği olarak Bayern Münih’ten Jonas Urbig’i görüyor. Orada, muhtemelen son yılında Neuer’in arkasındaki iki numara konumunda bulunan oyuncunun DFB tarafından "yetiştirilmesi" gerektiğini belirten Matthäus, bunun nedenini de "gelecekteki turnuvalarda net bir bir numaraya sahip olmak" sözleriyle açıkladı. "Yaşı itibarıyla en fazla turnuva oynayabilecek kişi o." Bunun dışında Schalke 04’ten Loris Karius ile Eintracht Frankfurt’tan Noah Atubolu’nun da adını verdi.

Matthäus’a göre genel olarak yedi ya da sekiz kaleci aday gösterilmek için düşünülebilir. Son dönemde adı geçen dörtlünün yanı sıra Alexander Nübel (Beşiktaş İstanbul), Finn Dahmen (Augsburg), Mio Backhaus (Freiburg) ve Oliver Baumann (Hoffenheim) da konuşuluyordu. Ancak Bild gazetesine göre son adı geçen isim Klopp tarafından aday kadroya alınmayacak.

Lothar Matthäus: O zaman Loris Karius’un "şansı yüksek"

Performans kriteri esas alınırsa, her şeyden önce Karius’un milli davet alma konusunda "şansı yüksek". "Geçen sezon olağanüstü kurtarışlar yaptı ve Schalke’nin yükselmesinde belirleyici pay sahibi oldu." Yükselişin ardından da, örneğin Bayern Münih ile 0-0 berabere kalınan maçta olduğu gibi, kalitesini kanıtladığını söyledi. Matthäus ayrıca, "Liverpool’da Klopp ile yaşadığı geçmiş çekmecede kalmalı" diyerek Karius’un kariyerindeki belirleyici bir ana da değindi.

Karius, 2018’e kadar Klopp yönetiminde Liverpool kalesinde düzenli olarak forma giydi. Ancak o yıl Real Madrid’e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde ağır bir hata yaptı ve sonunda takımına kupayı kaybettirdi. Bunun ardından Beşiktaş İstanbul ve Union Berlin’e kiralandı, bugün 33 yaşında olan file bekçisi ise 2022’de bonservissiz şekilde Reds’ten kesin olarak ayrıldı. Bosphorus’taki ara durağı sırasında Klopp ile ilişkisi kicker dergisinin bir haberine göre soğudu; bu nedenle Klopp yönetiminde bir daha hiç maça çıkmadı. Ocak 2025’te Schalke’ye imza attı ve bu durum herkes için büyük bir şans olarak ortaya çıktı.

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DFB Takımı: Ter Stegen neden büyük bir turnuvada hiç Almanya’nın bir numarası olmadı?

Ancak ter Stegen için Almanya kalesinde bir kez daha şans doğması muhtemelen ancak kendisine ilk 11 garantisi verilmesi halinde mümkün olabilir. Neuer’in arkasında iki numara olarak geçen yıllar ve yaşadığı büyük sakatlık şanssızlıkları nedeniyle, şu anda 34 yaşında olan kaleciye büyük bir turnuvada bir numara olarak direkler arasında yer almak hiç nasip olmadı. Hatta Neuer’in sonunda DFB emekliliğinden geri döndüğü 2026 Dünya Kupası için de başlangıçta as kaleci olarak o düşünülüyordu.

Ancak vücudu bir kez daha ona engel oldu. Bu nedenle kulüp düzeyinde de gözden düştü ve Barcelona’da geri plana itildi. Haftalar süren bir kriz ve sırt operasyonunun ardından geçen kış Girona’ya kiralandı, ancak orada da bir uyluk sakatlığı nedeniyle sekteye uğradı. Yaz aylarında ter Stegen, Ajax ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Ter Stegen, şu ana kadar çıktığı yedi maçta 11 gol yedi, ancak Konferans Ligi play-off’larında da bir hata yaptı. Barcelona ile sözleşmesi ise, artık orada geleceği olmamasına rağmen, 2028’e kadar devam ediyor.

Klopp’un ilk maçında Almanya’yı, onun döneminin başlangıcında iddiaya göre XXL bir kadro çağırmayı düşündüğü süreçte, Uluslar Ligi’nde Hollanda deplasmanı bekliyor. Milli maçlardaki dörtlü programı, Yunanistan’a karşı iki maç ve Sırbistan’a karşı iç sahadaki bir karşılaşma tamamlıyor.