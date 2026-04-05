Kesin olarak... Barcelona'nın yıldızı Arsenal'i ve Suudi Arabistan Ligi'ni reddediyor

Bir basın haberine göre, Barcelona'nın yıldızlarından biri Suudi Arabistan'ın "Roshen" liginden gelen devasa bir teklifi kabul etmedi ve Spotify Camp Nou'da kalmakta ısrar etti.

İspanyol "Onda Cero" radyosunun önde gelen gazetecisi Alfredo Martínez'e göre, La Roja ve Barça'nın yıldızı Dani Olmo, Suudi Arabistan'ın Al-Qadisiyah takımına katılmayı reddetti.

Al-Qadisiyah, Olmo'yu kadrosuna katmak için Barcelona'ya 60 milyon avroluk resmi bir teklif sunmaya hazırdı ve oyuncuyu yıllık net 9,5 milyon avroluk maaşla 4 yıllık bir sözleşmeyle ikna etmeye çalışıyordu.

Ancak İspanyol yıldız, kesin bir red ile kararını verdi. Son zamanlarda Olmo'nun masasına gelen tek teklif Al-Qadisiya'nınki değildi; oyuncu, Arsenal gibi İngiltere Premier Ligi'nin büyük kulüplerinden ve Fransa Ligue 1'deki kulüplerden de teklifler aldı.

Tüm tekliflere aynı cevap verildi: "Olmo sadece Barça'da kalmayı düşünüyor."

Olmo, Katalan takımında iyi bir performans sergiliyor ve dün Cumartesi günü La Liga'da Atlético Madrid'e karşı 2-1'lik galibiyette önemli katkı sağladı; takım arkadaşı Marcus Rashford'un ilk golünü hazırladı.